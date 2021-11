Da mercoledì 10 novembre, è disponibile al link https://mobrici.lnk.to/tassistidellanotte “Tassisti della notte” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo di Mobrici.

“Tassisti della notte” anticipa “Anche le scimmie cadono dagli alberi”, il primo album da solista del cantautore – in uscita venerdì 19 novembre -: 11 pezzi di vita di Mobrici raccontati in musica. Ogni brano è così vero e autobiografico da farci riconoscere in esso, facendoci sentire presi per mano e accompagnati nella vita del cantautore.

Questa la tracklist dell’album, disponibile in pre-save e in pre-order, nei formati fisici autografati CD e vinile – quest’ultimo nelle versioni standard e colorato rosa – in esclusiva Amazon, al link https://mobrici.lnk.to/alscdapreorders:

1. Cantautore

2. TVB

3. Canale 5

4. Povero Cuore – feat. Brunori Sas

5. Anna Meraviglia

6. 20 100

7. Un Bacio

8. Scende – feat. Gazzelle

9. La Fine

10. Amici Così

11. Tassisti della Notte

L’album è stato anticipato dai singoli “Povero Cuore” feat. Brunori Sas (ascolto al link: https://mobrici.lnk.to/poverocuore; video al link: https://youtu.be/_EbiAxQKAYk), una canzone con una forte potenza emotiva, una conversazione intima tra i due amici e artisti; “Scende” feat Gazzelle (video al link: https://youtu.be/ixiky0somPo; ascolto al link: https://vir.lnk.to/scende), brano che vede la collaborazione tra due amici prima che tra due grandi cantautori della scena pop contemporanea; “LA FINE” – disponibile al link https://vir.lnk.to/lafine -, “TVB” – il cui videoclip è visibile al link https://youtu.be/ejbljB1LljA – e “20 100”, brano che ha aperto la strada al nuovo percorso del cantautore milanese, accompagnato dal video al link https://youtu.be/tLHEStYITw8.

https://www.instagram.com/mobrici__/?hl=it

