Luca Carocci: concerto a Roma per presentare il nuovo album

Giovedì 2 dicembre Luca Carocci arriva all’Angelo Mai per il concerto di presentazione del suo recentissimo album “Serenata per chi è nervoso”. Armato di canzoni che vanno dritte al cuore e di una band che promette scintille, il cantautore incontrerà finalmente il proprio pubblico, in un luogo molto significativo per lui.

“Dopo qualche anno era venuto il momento di un nuovo album. Poi c’è stata la pandemia che ha fermato tutto dapprima, rallentato poi. Finalmente si torna a suonare dal vivo, con tutte le prudenze del caso ma comunque è già tantissimo. Per noi musicisti è fondamentale, viviamo in simbiosi con i club e il pubblico. Ho scelto di presentarlo all’Angelo Mai perché è uno dei luoghi dove l’Arte, la Cultura sono ancora importanti. Non è un semplice locale, è un luogo di resistenza culturale, e sono felicissimo in questa occasione di avere una band eccezionale con me sul palco”.

Insieme a Luca Carocci, chitarra e voce, sul palco dell’Angelo Mai anche Francesco Forni alla chitarra elettrica, José Ramon Caraballo Armas alla tromba e percussioni, Matteo Pezzolet al basso, Cristiano De Fabritiis alla batteria, Elisa Benetti ai cori.

Dalla sua uscita, “Serenata per chi è nervoso” è stato accolto dai media con ottime recensioni e interviste stampa e web e minilive in programmi Tv come “L’Italia con Voi” di Rai Italia, e in radio nelle trasmissioni nazionali “Rai Radio 2 Social Club” e “Rai Radio 1 Music Club”, oltre a molte altre radio regionali e locali.

Artista: Luca Carocci

Data: Giovedì 2 dicembre

Luogo: Angelo Mai – Roma

Orario: 21,00

Costo: 10 Euro + Tessera Arci

Link al videoclip del brano “Ogni volta che dormo da sveglio”:

https://www.youtube.com/watch?v=NPtwsUOahis

