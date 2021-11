Giovedì 11 novembre esce nelle sale il nuovo film di Silvio Soldini dal titolo 3/19, con Kasia Smutniak nei panni di Camilla, avvocatessa di successo, la cui vita viene sconvolta in una notte di pioggia a Milano.

Per l’occasione, proprio giovedì 11 novembre, Anteo Palazzo del Cinema è felice di ospitare Silvio Soldini, Kasia Smutniak e Francesco Colella, i quali saranno protagonisti di una lezione di cinema condotta da Piera Detassis, dopo la proiezione di 3/19 delle ore 15:00 (Sala Excelsior).

L’incontro sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook di Anteo (@spazioCinema) e sulla pagina YouTube di Anteo Palazzo del Cinema.

Sinossi

La vita di Camilla (Kasia Smutniak), avvocatessa di successo con una figlia ormai grande, viene sconvolta in una notte di pioggia a Milano.

Un incidente stradale, di cui forse è responsabile, la coinvolge in un’indagine che la porterà molto lontana dai luoghi e dai paesaggi che è abituata a frequentare.

Al suo fianco in questa strada misteriosa e incerta, c’è Bruno (Francesco Colella), direttore dell’obitorio, con cui Camilla – mentre cerca di ricostruire la vita di un estraneo – scopre sé stessa.

Non è stato semplice capire chi dovesse dar vita a Camilla, ma dal primo provino con Kasia ho sentito che aveva qualcosa di molto credibile e molto vicino a lei. Camilla è decisamente diversa da tutti gli altri personaggi femminili che ho raccontato nel mio cinema. È una donna forte, di grande piglio, abituata a lavorare in un mondo quasi esclusivamente maschile e a lottare; ma in fondo al cuore ha una fragilità, come se fosse troppo sensibile. Con Kasia queste due facce hanno preso vita con grande intensità. È un’attrice potente, sempre vera, di grande istinto.

(Silvio Soldini)

Giovedì 11 novembre 2021

Anteo Palazzo del Cinema – Sala Excelsior

(Piazza XXV Aprile, 8)

ore 15:00 proiezione del film 3/19 di Silvio Soldini

ore 17:00 lezione di cinema condotta da Piera Detassis con Silvio Soldini, Kasia Smutniak, Francesco Colella. Possibilità di Q&A per il pubblico.

Biglietteria:

intero € 6,00 – Ridotto € 5,50 – Amici del Cinema € 5,50

https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/12057

