James Arthur. “IT’LL ALL MAKE SENSE IN THE END”

Da oggi, venerdì 5 novembre, è disponibile in digitale “IT’LL ALL MAKE SENSE IN THE END” (https://jamesarthur.lnk.to/AlbumIAMSIE), il nuovo album del cantautore britannico da milioni di stream James Arthur.

Composto da 14 tracce, James ha scritto la maggior parte dell’album durante il lockdown nella sua casa nel Surrey, in cui ha costruito uno studio di registrazione ben attrezzato dove lo hanno raggiunto anche collaboratori fidati come Andrew Jackson, che aveva scritto “Train Wreck“.

«Fin dal primo giorno ero alla ricerca di un suono particolare e all’improvviso la musica ha iniziato a suonare alla grande. Sembrava un album già dall’inizio, un vero e proprio corpus di opere. Questa è la prima volta che faccio un album tutto in un posto e si può sentire nella musica. C’è qualcosa di molto vantaggioso nel lavorare a casa propria: sono stato in grado di lasciarmi andare e di far cadere le mie difese».

Allontanandosi da Londra, il musicista si è creato uno spazio sicuro: un luogo di lavoro familiare, in cui prendersi cura del proprio corpo. Nel costruire quel santuario si è sentito ancora più a suo agio nell’aprirsi, non solo riguardo alle cose che lo ispirano ma anche alle cose che lo affliggono. «Viaggiare, andare negli studi di altre persone, fare sessioni in posti nuovi… per uno come me che ha un po’ di ansia sociale, tutto questo è stato difficile. Ma lavorare a casa mi ha permesso di essere più vulnerabile».

Lavorare in queste condizioni ha permesso all’artista di perfezionare un suono che pervade l’intero album, con l’aiuto della produzione di Matt Rad, che ha lavorato con i Taking Back Sunday, una delle sue band preferite.

JAMES ARTHUR ha venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo e fino ad oggi ha pubblicato tre album di grande successo “James Arthur” (#2 in UK), “Back From The Edge” (#1 in UK) e “YOU” (#2 in UK), insieme a nove singoli entrati nella Top 40 del Regno Unito.

Con il singolo “Say You Won’t Let Go“, certificato 3x PLATINO in Italia, ha superato il MILIARDO di stream su Spotify.

Ha annunciato un tour nel Regno Unito, in Irlanda e in Nord America nel 2022, inclusa una data nella prestigiosa Royal Albert Hall di Londra.

