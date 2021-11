È uscito in tutto il mondo “IL VOLO SINGS MORRICONE” (Epic/Sony Music – Sony Masterworks), il nuovo album de IL VOLO dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble incontreranno i fan e firmeranno le copie dell’album domani, lunedì 29 novembre, a Milano presso la Feltrinelli Piazza Duomo (Galleria Vittorio Emanuele II – dalle ore 17.00) e martedì̀ 30 novembre a Roma presso la Discoteca Laziale (Via Mamiani 62/A dalle ore 17.00).

Per partecipare al firmacopie sarà necessario acquistare il nuovo album “IL VOLO SINGS MORRICONE” in CD o doppio LP negli store dove previsto l’incontro e ritirare il pass per avere accesso esclusivo (1 pass per ogni album acquistato fino a esaurimento scorte). Sul pass sarà indicato anche l’orario di convocazione.

Non sarà possibile accedere all’area prima di tale orario. Non sarà consentita la partecipazione senza pass.

Causa emergenza Covid-19, al fine di gestire gli eventi in sicurezza, è richiesta l’esibizione del Green Pass o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48h e l’uso della mascherina.

“IL VOLO SINGS MORRICONE” è un progetto di Michele Torpedine. Un disco composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie del Maestro, impresse nella memoria di tutti.

Questa la tracklist dell’album:

1. The Ecstasy of Gold (da “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo”)

2. Your Love (da “C’era una volta il West”)

3. Nella fantasia feat Andrea Griminelli (da “Mission”)

4. Metti una sera a cena (da “Metti una sera a cena”)

5. Se feat. HAUSER (da “Nuovo Cinema Paradiso”)

6. La Califfa feat. David Garrett (da “La Califfa”)

7. Conradiana (da “Nostromo”)

8. E più ti penso (da “C’era una volta in America/ Malèna”)

9. Se telefonando

10. Come Sail Away feat. Chris Botti

11. Would He Even No Me Know? (da “Nuovo Cinema Paradiso”)

12. Amalia por amor

13. Here’s To You (da “Sacco & Vanzetti”)

14. I colori dell’amore

L’album è disponibile nei seguenti formati: CD standard, CD Deluxe Version, doppio Vinile colorato, doppio Vinile nero.

È online il video del brano “The Ecstasy of Gold” (girato in Sardegna da YouNuts): https://youtu.be/k073kj0jWPM.

Da marzo 2022 Il Volo tornerà in tour con oltre 100 concerti in tutto il mondo.

Qui le date in aggiornamento: www.ilvolomusic.com/tour/.

www.ilvolomusic.com –

www.instagram.com/ilvolomusic/?hl=it –

www.facebook.com/ilvolomusic/

