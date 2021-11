Giancarlo e Giovanni Cerri, padre e figlio ancora una volta a confronto. Due modi differenti di pensare e interpretare il dipingere ma con radici profonde e comuni, per un omaggio all’essenzialità della pittura e alla irrinunciabilità della vita.

Il progetto espositivo “The art of two generations” a cura di Bianca Friundi, al Museo Italo Americano di San Francisco dal 29 ottobre 2021 al 20 febbraio 2022, realizzato con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco e il Museo della Permanente di Milano, si pone come un confronto aperto tra le ricerche pittoriche dei due artisti milanesi, che in passato hanno già avuto occasione di esporre insieme in Italia e all’estero.

Al Museo Italo Americano di San Francisco Giancarlo Cerri presenta “Sequenze astratte. 1995-2005”, una selezione di 20 opere che riflettono pienamente la ricca personalità pittorica dell’artista e che ne evidenziano la perfetta sintesi raggiunta attraverso l’uso di soli due o tre colori (soprattutto i “primari”) contrapposti a neri elaborati: immagini che hanno caratterizzato più di un ventennio di lavoro di Giancarlo Cerri, che non ha mai smesso di pensare la pittura, anche quando nel 2005 una grave forma di maculopatia lo ha costretto a smettere di dipingere per oltre dieci anni.

Giovanni Cerri con “2020: a Milano nell’ora del lupo” fornisce un nuovo percorso di immagini ispirate al capoluogo lombardo durante la pandemia Covid-19 attraverso 39 opere fra disegni e dipinti.

Preceduto da un ampio lavoro di preparazione con il corpus di disegni Diario della pandemia, questo nuovo ciclo richiama nel titolo il film L’ora del lupo di Ingmar Bergman (1968).

Immagini rarefatte che descrivono le atmosfere del vissuto lockdown tra assenze, silenzio e desolazione: i non-luoghi di una Milano dipinta in presa diretta durante un periodo unicamente drammatico, di sospensione dal tempo e dalla vita quotidiana.

https://museoitaloamericano.org

Altri articoli riguardanti Mostre su Dietro la Notizia