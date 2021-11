Il rapper di Napoli, Eris Gacha, ha pubblicato il nuovo singolo “Je t’aime” in collaborazione con Peppe Soks. Il brano è contenuto nel nuovo album “Emiro”, uscito su tutte le piattaforme digitali (disponibile per l’ascolto qui: https://virl.lnk.to/emiropresave)

“L’emiro è un principe arabo, dotato di una forte personalità che gli permette di avere tutto quello che desidera. Ho scelto questo titolo per il disco, proprio perché da bambino sono sempre stato affascinato dalla cultura araba, e anche in passato sono stato in giro per vari paesi in cui veniva praticata questa cultura” – racconta l’artista.

“Questa cultura è molto simile alla cultura che abbiamo noi del sud Italia, perché c’è dio prima di tutto, e alla base di qualsiasi cosa c’è l’amore che dà vita e allo stesso tempo uccide.





