Viene annunciato oggi l’esilarante show di Capodanno di Enrico Brignano “FATTO TRENTA… FACCIAMO 31”, in scena il 31 dicembre a Roma all’Auditorium Conciliazione.

Enrico Brignano torna con uno spettacolo confezionato appositamente per festeggiare il Capodanno col suo pubblico. In questo momento così delicato per tutti, l’artista decide di trascorrere una nottata “tra amici”, i suoi spettatori, cercando di dispensare risate e buon umore, giusto per cominciare col sorriso il nuovo anno, che speriamo sarà foriero di serenità e, soprattutto, salute per tutti.

Il 31 è notoriamente la notte in cui si butta il vecchio e si aprono le porte al nuovo che avanza. E se c’è qualcosa che avanza, bisogna metterlo in frigo per conservarlo bene e offrirlo a chi ci viene a trovare. Così farà anche Brignano, che si destreggerà tra pezzi vecchi e nuovi, per veleggiare serenamente tra applausi e risate verso l’alba di un nuovo anno. Con musiche originali e un corpo di ballo di tutto rispetto, Brignano punta in alto, per cominciare col piede giusto questo 2022. E in fondo è giusto osare, proprio come dice il detto: “fatto 30…”

I biglietti per i nuovi show di Capodanno saranno disponibili su vivoconcerti.com lunedì 22 novembre alle ore 12.00 e in tutti i punti vendita autorizzati venerdì 27 novembre alle ore 12.00.

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

