“Disumano” nuovo album di Fedez

Il conto alla rovescia sta per terminare. Venerdì 26 novembre esce il nuovo album di Fedez, “Disumano”, da oggi accompagnato, per chi preordina il cd su Amazon, da un ultimo, imperdibile regalo: il frisbee firmato Versace.

Il frisbee, ha impressa la celebre effige del marchio: la leggendaria testa di Medusa che, per la prima volta ed eccezionalmente, cambia volto e assume i tratti proprio di Fedez.

In color oro, esattamente come il logo della nota casa di moda, il frisbee è disponibile in edizione limitata.

Parte del ricavato delle vendite dell’album verrà devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (TOG), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse (https://togethertogo.org).

“Disumano” è composto da 20 tracce, tra cui l’inedito “Morire Morire, il cui videoclip è entrato subito al primo posto delle tendenze su YouTube.

In “Disumano” ricca è la presenza di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale attuale, come Tedua, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, MyssKeta, Speranza e FrancescaMichielin. La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata dad.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

La tracklist di “DISUMANO”:

1. MORIRE MORIRE

2. STUPIDO STUPIDO

3. BELLA STORIA

4. SAPORE conTedua

5. BIMBI PER STRADA (CHILDREN)

6. VITTORIA

7. GUARDA COSA MI FAI FARE

8. MEGLIO DEL CINEMA

9. VECCHIO conDargen D’Amico

10. MILLE con Achille Lauro, Orietta Berti

11. FUORI DAI GUAI con Cara

12. NOTTE BRAVA

13. LE MADRI DEGLI ALTRI conTananai

14. PROBLEMI CON TUTTI (GIUDA)

15. UN GIORNO IN PRETURA

16. LA CASSA SPINGE 2021 conCrookers, MyssKeta, Dargen D’Amico

17. FEDE E SPERANZA con Speranza

18. CHIAMAMI PER NOME con Francesca Michielin

19. LEGGERI LEGGERI

20. MI STO SUL CAZZO

www.FedezOfficial.com

https://spoti.fi/2DPIQAC

Altri articoli di musica su Dietro La Notizia