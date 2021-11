“Convergenze” – nuovo album di Samaritano

E’ uscito in digitale l’album “Convergenze” nuovo progetto discografico di Samaritano, co-prodotto artisticamente con Roberto Mezzatesta, in cui il cantautore siciliano rinnova in chiave pop-jazz brani che hanno fatto la storia della canzone d’autore italiana, duettando in questo disco con Mario Venuti, Nino Buonocore, Bungaro, Mariella Nava, Pierdavide Carone, Vittorio De Scalzi dei New Trolls, Gianni Donzelli degli Audio2, Mimmo Cavallo, Lello Analfino dei Tinturia, Rosario Di Bella, Cirrone.

In contemporanea, è uscito in radio il brano “Guardastelle” feat Bungaro.

“L’intento di questo lavoro discografico è stato quello di rendere un autentico omaggio agli autori di brani storici e di rigenerarne la bellezza intrinseca, conservandone l’essenza – racconta Samaritano – Le canzoni diventano, quindi, protagoniste assolute di una possibile, bella metamorfosi, da un ambiente musicale pop ad un altro vicino al jazz. Divengono luogo musicale nel quale convergono due voci, due anime, due visioni dello stesso brano, quella di chi ha scritto e di chi ha immaginato potesse diventare altro.”

L’album è composto da 12 brani, di cui sette cantanti in duo con l’autore originale.

Ecco la tracklist completa: Caffè nero bollente (con Mimmo Cavallo), Felicità (con Pierdavide Carone), Rosanna (con Nino Buonocore), 29 settembre (con Gianni Donzelli degli Audio 2), A chi mi sa dare musica (con Lello Analfino Tinturia), Adesso con chi stai? (con Mario Venuti), Solo un gigolò (con Cirrone), Il gioco delle parti (con Mariella Nava), La casa del pazzo (con Rosario Di Bella), Guardastelle (con Bungaro), Lontano Lontano (con Vittorio De Scalzi New Trolls), Guarda che luna (Ruggero Mascellino).

