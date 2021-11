«Tolleranza zero, il tempo di scherzare e’ finito. Ci sono due grandi componenti entro questa minoranza: persone normali, per bene, che hanno preoccupazioni anche per il clima generale che si è creato e credo che queste persone abbiano oggi tutti gli elementi per fare scelte razionali; poi c’è una componente di idioti. Io ricordo quello che diceva Schiller due secoli fa: “contro gli stupidi anche gli dei sono impotenti”.

Con chi è geneticamente idiota non dobbiamo perdere più neanche un minuto di tempo, dobbiamo semplicemente fare in modo che lo Stato sia lo Stato. Se si decide che tu puoi manifestare, come è tuo diritto fare, devi rispettare i vincoli per le tue manifestazioni».

Queste alcune delle parole di Vincenzo De Luca, in merito a chi non è ancora vaccinato e a chi non vuole farlo, intervistato da Veronica Gentili a “Controcorrente – Prima serata”, in onda questa sera alle ore 21.25 su Retequattro.

E aggiunge: «Se vuoi impiccarti all’albero che preferisci fallo, ma non puoi costringere gli altri ad impiccarsi, mi pare molto semplice. Allora dico tranquillamente: se alla prossima manifestazione – che sarebbe la ventunesima, la ventitreesima- , troviamo qualcuno che va a sballottare l’auto della polizia, dei carabinieri per cercare di capovolgerla, se poi un carabiniere perde la pazienza e ti dà una infraschiata di manganellate tra capo e collo, ci sarà qualcuno che il giorno dopo mette i cartelli con la svastica. Io invece farò i miei complimenti a quel carabiniere e gli dirò “Dio ti abbia in gloria”».

