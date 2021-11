Hansen House

Centre of Design, Media and Technology

Gdalyahu Alon St 14, Gerusalemme

19 novembre – 26 dicembre 2021

Dal 19 novembre al 26 dicembre 2021, si svolgerà presso la Hansen House di Gerusalemme una nuova tappa del progetto Being There.

Being There. Oltre il giardino ha preso simbolicamente avvio nel febbraio 2021 dal NTU-Centre for Contemporary Art di Singapore, un momento scelto come restituzione del periodo che l’artista ha trascorso in residenza nel paese asiatico. Losi ha impostato un confronto partendo dall’idea di luogo naturale analizzato attraverso apposite call e programmi di workshop e incontri e mostre, rilanciati dai vari enti partner. Dal 19 novembre al 26 dicembre 2021, gli spazi del centro culturale Hansen House di Gerusalemme ospiteranno una selezione di lavori dell’artista, che declinano questa sua ricerca in un percorso espositivo articolato nell’utilizzo di diversi media. Untitled Animals (2017) è un’installazione ambientale composta da una serie di tessuti in seta stampati e tinti con colori di origine naturale, destinati a modificarsi nel tempo e che creano nella sala un paesaggio “animale” da attraversare; segue una struttura sospesa simile a una tenda da campeggio in materiale opalescente ricamata con fili, lasciati liberi, non annodati dentro la quale l’artista invita lo spettatore a entrare e a guardare lo spazio esterno attraversando il lavoro Dove stare (2021). Il video Being Elsewhere (2009), realizzato durante un viaggio nell’arcipelago delle Ebridi e proiettato e riflesso all’interno della cisterna, rappresenta l’incipit di questa ricerca sulla relazione tra categorie quali corporeità/memoria, luogo/paesaggio, identità/immaginario. Venerdì 19 novembre alle ore 12 (ora locale), Losi presenterà anche una performance che la vede direttamente coinvolta nella realizzazione di piccoli amuleti di terra cruda, esseri misteriosi dalle sembianze metà umane e metà animali, che dissemina poi in aree quasi nascoste del giardino esterno, lasciandole ad abitare gli spazi e il paesaggio di Hansen House.

Le successive tappe del progetto coinvolgeranno il CIMeC–Centro Interdipartimentale Mente/Cervello dell’Università di Trento e Rovereto, a garanzia dell’approccio scientifico che guida la ricerca dell’artista, e la Rocca Roveresca della Direzione Regionale Musei delle Marche dove l’artista soggiornerà in residenza in diversi momenti sul territorio marchigiano. Parallelamente, il progetto sarà raccontato passo dopo passo attraverso il blog www.beingthereoltreilgiardino.com con il progetto grafico di Giulia Ripa.

