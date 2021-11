È disponibile in tutte le librerie e store digitali “Ancora più dolce – Le ricette della tradizione e le mie creazioni” (Cairo Editore – https://amzn.to/3FpKAxb), il nuovo libro di DAMIANO CARRARA, il pastry chef più amato della televisione, protagonista di trasmissioni di successo come “Bake Off Italia”, “Cake Star”, “Fuori menù” e “Tarabaralla – Finchè c’è dolce c’è speranza”.

Dopo il successo di “Un po’ più dolce – Viaggio nella mia pasticceria”, in cui Damiano Carrara ha condotto il lettore alla scoperta dei segreti della pasticceria partendo dalle preparazioni di base fino ad arrivare a creazioni più complesse, in “Ancora più dolce” il viaggio non sarà solo nel dolce mondo di Damiano Carrara, ma attraverserà tutta la Penisola.

Infatti, protagonista di questo nuovo libro sarà la tradizione dolciaria del nostro Paese, che viene reinterpretata in chiave moderna e attuale da Damiano Carrara, esaltando anche i prodotti regionali.

Da appassio¬nato di gastronomia, il pastry chef ha voluto omaggiare la nostra Italia dedicando mono-porzioni e torte ai prodotti tipici più celebri, come l’oliva ascolana sweet e la mozzarella di bufala campana, rendendoli degli ina¬spettati dessert.

Non mancano in questo volume sfiziosità, curiosità, aneddoti e una serie di gustose merende adatte anche ai più piccoli.

