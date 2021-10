Protagonisti dell’evento la nuova serie tv Nina&Olga e l’universo di Nicoletta Costa, tra prodotti in edizione limitata, incontri e workshop!

Torna l’appuntamento per eccellenza dei fan del cartoon e del fumetto: dal 29 ottobre al 1° novembre Lucca si anima per l’edizione numero cinquantacinque di Lucca Comics&Games, l’evento italiano che è ormai un’istituzione del settore.

Nicoletta Costa, dopo la felice esperienza al Salone del Libro di Torino, porta l’allegria dei personaggi nati dalla sua penna anche a Lucca Comics 2021: nel corso del tempo, l’illustratrice ha saputo dar vita ad una serie di personaggi come Nuvola Olga, Giulio Coniglio, Orso Blu, Strega Teodora e Albero Giovanni, che, grazie agli oltre 500 albi illustrati, sono entrati nell’immaginario non solo dei bambini di tutto il mondo, ma anche della community di appassionati del mondo dell’illustrazione.

Come a Torino, anche a Lucca ci sarà uno stand personalizzato “Nicoletta Costa Store”, in cui sarà possibile acquistare stampe e prodotti ad edizione limitata, assieme a copie dell’artwork realizzato in esclusiva dall’artista per Lucca Comics & Games 2021.

Inoltre, in collaborazione con Mondadori – Libri per Ragazzi e Rai Ragazzi, Nicoletta Costa sarà la protagonista di due eventi all’interno della rassegna, oltre che di uno speciale firmacopie ed incontro con grandi e piccini, domenica 31 ottobre dalle 11.30 alle 12.30 presso lo stand del Nicoletta Costa Store (Stand SMT 117 – Spazio San Martino).

Nicoletta Costa si racconta – Sabato 30 ottobre alle 16:00 – Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca

Nicoletta Costa racconta la sua arte e come crea le storie per bambini che hanno appassionato generazioni attraverso la magia delle sue illustrazioni e la semplicità delle sue storie. Un incontro pensato per illustratori, autori, amanti dei libri per bambini e a tutti coloro che sono appassionati del pianeta infanzia immaginato da una delle più grandi illustratrici italiane di sempre.

Non è tutto: sempre in occasione del Rai Kids Day, Nina&Olga saranno fra i protagonisti della Costume Character Parade insieme a tutti gli altri personaggi di Rai Yoyo, capitanati dalla conduttrice Carolina Benvenga, lunedì 1° novembre alle 14.30 presso Villa Bottini.

Per maggiori informazioni, consultare il sito: https://www.luccacomicsandgames.com/it/

Nicoletta Costa

