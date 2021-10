“Luce Social Club” su Sky Arte venerdì 29 ottobre

Sky Arte presenta la nuova stagione di Luce Social Club

Ogni venerdi alle ore 20.10 su sky arte, on demand e in streaming su now

Disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/

Il 29 ottobre in onda la nuova puntata

Ospiti: Gabriele Mainetti, Dario Albertini, Nic Cester, Lisa Ferlazzo Natoli

Venerdì 29 ottobre in programma una nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda dalle ore 20.10 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e in streaming su NOW e disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale prodotto da ERMA PIC-TURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Cinecittà SpA, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Una nuova serata come sempre ricca di ospiti che dialogheranno in studio con i conduttori Gianni Canova e Martina Riva intorno al tema della ‘regia’, attraversando il mondo del cinema, del teatro, della musica e della letteratura.

A impreziosire la puntata un estratto video della Lectio Magistralis di Steve McCurry dal titolo “Un testimone del nostro mondo” organizzata da Leica Camera Italia con Raffles Milano, dove il grande fotografo ha approfondito il suo approccio alla fotografia tramite i temi affrontati nei suo scatti.

