Oltre 350 studenti per la prima edizione dell’Accademia della Stella Negroni tra IED, NABA e Politecnico di Milano

L’annuncio dei vincitori l’11 novembre alle 17 con i giurati Matteo Ragni, Francesco Poroli e Anna Godeassi. Modera Daniela Collu

Creatività e talento italiani condensati in oltre 130 artwork che reinterpretano in chiave contemporanea il portato iconico di Negroni che ha contribuito, con i suoi oltre 100 anni di storia, allo sviluppo della comunicazione di brand in Italia. Questo il risultato della prima edizione dell’Accademia della Stella, un progetto nato in occasione dei 90 anni di Negronetto per scoprire, illuminare e sostenere i giovani talenti negli ambiti che rappresentano le eccellenze del nostro Paese.

Per il suo viaggio nel mondo della creatività, l’Accademia della Stella ha voluto al proprio fianco tre Istituti in qualità di partner, tre eccellenze distintive nel panorama formativo italiano in ambito design: IED – Istituto Europeo di Design, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e Politecnico di Milano – Scuola e Dipartimento di Design, e una giuria di eccellenza composta da Matteo Ragni, vincitore di due Premi Compasso d’Oro, Anna Godeassi, artista eclettica nota per le sue illustrazioni oniriche e metaforiche per l’editoria, la pubblicità, l’animazione e per progetti di comunicazione visiva, e Francesco Poroli, art director e illustratore tra i più conosciuti e apprezzati a livello internazionale.

L’appello creativo dello storico brand italiano ha coinvolto oltre 350 studenti. Tra gli oltre 130 artwork realizzati, la giuria ne ha selezionati 28 che diventeranno i protagonisti dell’evento di premiazione, in programma Giovedì 11 novembre alle ore 17.00. Una serata speciale, in formato phygital, durante la quale saranno annunciati i vincitori e che sarà trasmessa live su Facebook @negronisalumi e Instagram @negronisalumi. L’evento vedrà la partecipazione di una moderatrice d’eccezione: Daniela Collu, presentatrice radiotelevisiva e influencer.

Per scoprire i 28 lavori finalisti vai al sito www.negroni.com e seguici su Facebook e Instagram @negronisalumi

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia