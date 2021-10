Le Iene, ecco la clip delle scherzo a Rocío Muñoz Morales

Sul profilo Instagram della trasmissione la clip dello scherzo fatto oggi a Rocío Muñoz Morales durante le prove per la seconda puntata de “Le Iene”, che andrà in onda oggi, martedì 12 ottobre, in prima serata su Italia1.

Le immagini mostrano la sua reazione mentre ascolta un messaggio vocale di Nicola Savino, arrivato sul telefono di uno degli autori, in cui il conduttore chiede di far usare delle scarpe senza tacchi a Rocío, per non fare la figura del “nano da giardino”, apostrofandola in maniera poco carina.

Le Iene

Altri articoli Dietrolatv su Dietro la Notizia