Jojo, la cantante e attrice statunitense, arriva in Italia per un nuovo appuntamento il 23 maggio 2022 in Santeria Toscana 31 a Milano.

Joanna Levesque, questo il suo nome di battesimo, è oramai diventata una veterana dell’industria musicale grazie ai suoi 17 anni di carriera alle spalle. Dopo il trionfante ritorno con il quarto album in studio dal titolo good to know, che ha debuttato al primo posto della Billboard R&B Albums Chart, la cantante pop ha pubblicato da poco il suo nuovo EP Trying Not To Think About It

Al centro del suo nuovo progetto musicale temi come l’onestà, la vulnerabilità e la trasparenza riguardo ai problemi legati alla salute mentale, per affrontare nello specifico l’ansia, la depressione o l’immaturità sentimentale. Subito dopo l’uscita del nuovo EP è partito un tour di sei performance live nelle città americane più importanti come New York City, Los Angeles e Boston.

È una storia di grande talento e determinazione quella di Jojo: a soli 13 anni ha conquistato tutto il mondo con il suo primo singolo Leave (Get Out), con cui ha scalato le più importanti classifiche mondiali. Nel 2016, dopo dieci anni di battaglie legali con la vecchia casa discografica che non le permetteva di pubblicare nuovi lavori, è tornata con Mad Love., subito inserita nella Top 10 nella Billboard Top 200. Ha pubblicato poi sotto la nuova etichetta, la Clover Music, i primi due album per far sì che i fan potessero continuare ad ascoltarli.

Tra i vari successi, Joanna ha collaborato con grandi artisti, come il vincitore del GRAMMY PJ Morton o Jacob Collier, che ha prestato la sua voce per la parte finale della canzone jazz It Don’t Matter.

Con 5 album alle spalle e milioni di copie vendute, milioni di ascolti sulle piattaforme di music streaming più importanti, Jojo è pronta per portare la sua energia nel nostro paese per uno spettacolo unico nel suo genere.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 27 ottobre fino alle ore 22.00 di giovedì 28 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 29 ottobre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com

JoJo

