Che rapporto hanno i Millennials con risparmi, investimenti e pianificazione finanziaria? La domanda è di quelle molto interessanti e individuare la risposta può spostare l’attenzione su un argomento tanto vasto quanto da approfondire.

Spesso si pensa che il rapporto tra Millennials e soldi sia molto differente da quelli della generazione precedente. Mentre i loro genitori tendono a dare molto valore all’investimento privato, i giovani d’oggi sembrano fare più difficoltà a mettere da parte dei risparmi.

Questo accade per diversi motivi. Di certo l’incertezza economica degli ultimi anni e l’instabilità del mondo del lavoro sono due fattori che influenzano questa poca propensione al risparmio. Non solo. I giovani devono fare sempre più spesso i conti con un futuro incerto e con la mancanza di educazione finanziaria.

La figura del consulente finanziario potrebbe essere molto utile per questi giovani che devono fare i conti con la pianificazione del loro futuro. Purtroppo, però, sono in pochi a fare ricorso a questa figura professionale, così come sono in pochi a capirne di pianificazione finanziaria.

Ciò significa che, in questo momento, molti Millennials stanno posticipando delle scelte importanti e tutto ciò incide in maniera decisiva sul loro futuro. In Italia, infatti, molti giovani non riescono ad andare a vivere da soli, non riescono a crearsi una famiglia, ad avviare una loro attività o a iniziare una carriera, ad acquistare una macchina. Delle difficoltà che incidono sulla loro quotidianità e, ancora di più, sul loro futuro.

Per questo motivo può essere necessario un supporto consulenziale, come può essere quello degli esperti di Affari Miei, tra i più apprezzati online e che di recente hanno aggiornato proprio la guida dedicata a dove investire. Avere a portata di mano dei suggerimenti utili permette di intraprendere la strada dell’educazione finanziaria e, di conseguenza, della pianificazione. Come detto ne va del futuro di un’intera generazione e tutto ciò può fare la differenza.

Fare soldi e imparare come andare a investirli in modo tale da ricavarne un solido profitto: questo è l’obiettivo che ci si deve porre per riuscire ad assicurarsi un futuro migliore. La comprensione di quello che concerne il mondo della finanza è estremamente importante. Si dovrebbe capire la necessità della diversificazione degli investimenti, si dovrebbero apprendere dei concetti di base legati agli interessi e ai profitti e molto altro ancora.

L’educazione finanziaria rimane l’unica strategia per imparare a trarre profitto dall’investimento dei propri risparmi, così da riuscire a portare a termine gli obiettivi che ci si prefissa e che attualmente non si riescono a raggiungere.