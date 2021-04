Atp 250: “Sardegna Open” 5-11 aprile Tennis Club Cagliari

Su Sky appuntamento con il torneo di tennis maschile Sardegna Open, valido per il circuito ATP Tour 250. L’evento, in programma al Tennis Club di Cagliari dal 5 all’11 aprile, aprirà la stagione europea su terra rossa.

Su Sky Sport e in streaming su NOW sarà possibile seguire in diretta il torneo, che vedrà impegnati molti italiani, fra i quali Lorenzo Musetti, Thomas Fabbiano, Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Giulio Zeppieri e Stefano Travaglia, tutti ammessi al tabellone principale.

La squadra Sky di tennis che racconterà l’evento cagliaritano sarà guidata da Elena Pero e Luca Boschetto, alle telecronache, con Stefano Pescosolido al commento tecnico.

Tutte le giornate di gara potranno essere seguite in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la finale andrà in onda su Sky Sport Collection.

Oltre ai tanti italiani presenti nel capoluogo sardo, da seguire con particolare attenzione anche il cileno Christian Garin e l’inglese Dan Evans, rispettivamente numero 20 e numero 29 del ranking mondiale.

Di seguito la programmazione del Sardegna Open in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW:

lunedì 5 aprile

dalle 11 alle 19 Prima giornata Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

martedì 6 aprile

dalle 11 alle 9 Seconda giornata Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

mercoledì 7 aprile

dalle 11 alle 19 Terza giornata Sky Sport Arena

dalle 11 alle 18 Terza giornata Sky Sport Uno

giovedì 8 aprile

dalle 11 alle 19 Quarta giornata Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

venerdì 9 aprile

dalle 11 alle 19 Quinta giornata Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

sabato 10 aprile

ore 12 Prima semifinale Sky Sport Arena

ore 14 Seconda semifinale Sky Sport Arena

domenica 11 aprile

ore 13 Finale Sky Sport Collection

(Sardegna Open disponibile su Sky Q, anche in HD)