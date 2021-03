Martedì 6 aprile 2021 alle ore 18, in diretta streaming, Cesare Merlini dialoga a partire dal suo libro Un giorno con Giuseppe di Arimatea (Luca Sossella editore) con Mons. Vincenzo Paglia (presidente della Pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II) e Giuliano Amato (Vicepresidente della Corte costituzionale e presidente onorario dell’Aspen Institute). Modera la giornalista Lucia Annunziata.

Subito dopo Pasqua, una riflessione intorno al misterioso e affascinante personaggio di Giuseppe di Arimatea: il ricco uomo d’affari, rappresentante del Sinedrio, che offrì sepoltura al corpo di Gesù, ospitandolo in una tomba di sua proprietà. Secondo la leggenda Giuseppe, dopo la morte di Gesù, portò il calice dell’Ultima Cena in Europa, dando avvio alla mitologia del Graal.

Cesare Merlini, presidente del Comitato dei Garanti dell’Istituto Affari Internazionali e già senior fellow della Brookings Institution di Washington, dove ha studiato le trasformazioni in corso nella società, fra cui quella della religione, dà la parola a Giuseppe, che parla in prima persona: un uomo tormentato dal tentativo di conciliare il sapere filosofico e scientifico e la fede, la razionalità e il mistero; angosciato dalla malattia del figlio; turbato dall’incontro con Gesù di Nazareth. La cui storia potrebbe riassumersi in una sola parola, un solo concetto: responsabilità. Nei confronti della comunità, della famiglia, di se stessi.

Sarà possibile seguire la presentazione sulla pagina Facebook di Luca Sossella editore

(https://www.facebook.com/LucaSossellaeditore) e sul canale YouTube Mediaevo

(https://www.youtube.com/channel/UCG1TBs4FdoL3A51WVqM2UPg/featured).

