Pedonalizzazione Ascanio Sforza

Come cittadini residenti del quartiere dei navigli e referenti del Comitato Navigli abbiamo

assistito con stupore e amarezza all’esposizione di striscioni e manifesti firmati da un

“Comitato Commercianti e Residenti” che si occupa esclusivamente del problema della

pedonalizzazione di via Ascanio Sforza e ci meravigliamo che la stampa non abbia ancora

capito che la finalità di questa iniziativa sia di favorire i locali pubblici che, a loro parere,

avrebbero un notevole vantaggio dalla realizzazione di questo progetto di presunta

riqualificazione della via.

Ci sono due ordini di problemi che non sono mai descritti:

1 la pedonalizzazione determinerebbe l’aumento della frequentazione soprattutto serale con

il conseguente incremento dei livelli d’inquinamento acustico e di degrado, è sufficiente

camminare nelle strade limitrofe al Naviglio Grande nelle ore e nelle giornate di punta per

rendersene conto; aspetti che non sono assolutamente controllati e sanzionati nel caso di non

osservanza di norme e leggi. Questa situazione si evidenzia soprattutto in tempi difficili

come quelli che stiamo vivendo.

2 la pedonalizzazione richiederebbe la trasformazione di Corso San Gottardo in ZTL e chi ha

seguito anche negli scorsi anni questa vicenda sa quali sono le conseguenze. Anche l’Agenzia

della Mobilità (AMAT), incaricata di studiare gli effetti della pedonalizzazione della via, ha

evidenziato tre scenari tutti peggiorativi della situazione attuale per quanto riguarda la

Mobilità di queste arterie e di quelle limitrofe.

Conseguentemente i residenti di via Ascanio Sforza e del quartiere avevano sottoscritto nel

2015 una petizione contraria a questo progetto depositata presso la Segreteria dell’ex Sindaco

Pisapia con più di 500 firme di veri residenti. Le 1200 firme della petizione annunciata dal

Comitato dei Commercianti sono di residenti o di frequentatori dei locali?

Aggiungiamo il link di uno degli incontri in Municipio 5 da cui si evince la posizione della

maggior parte dei cittadini residenti e dei commercianti non gestori di locali.

PARTE PRIMA ASSEMBLEA CON INTERVENTI CITTADINI

https://archive.org/details/amministrazione_partecipata_sindaco_sala_milano_pedonalizzazio

ni_movida_navigli/pedonalizzazioni_navigli_e_movida_milano_2018_documentario__parte1

-2_mpeg4asp_flac.mkv

Abbiamo chiesto alla Polizia Municipale di togliere questi striscioni non autorizzati. Non è

reato appendere striscioni in luoghi pubblici? Ma solo oggi la Polizia Municipale ha risposto.

Comitato Navigli

E. mail : comitati.cittadini.navigli@gmail.com