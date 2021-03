Kat Cunning, “Confident”

KAT CUNNING

DA OGGI DISPONIBILE IL NUOVO SINGOLO

CONFIDENT

ONLINE IL VIDEO UFFICIALE

Per ascoltare “Confident”: https://isl.lnk.to/confident

Per guardare il video ufficiale di “Confident”: https://www.youtube.com/watch?v=H8JVh9DZXjY

Esce oggi “Confident”, il nuovo singolo di Kat Cunning, giovan* artista american* con oltre 15 milioni di stream totali, già affermat* nella scena musicale e cinematografica. Inoltre, è online il video ufficiale della canzone.

“Confident” è la prima nuova canzone del 2021di Kat, ma segna l’inizio di quello che sarà senza dubbio un anno memorabile, infatti, pubblicherà nei prossimi mesi il suo primo EP.

“Ho scritto Confident in un giorno mentre ero a Los Angeles, quando mi sentivo davvero insicur* riguardo alle mie relazioni e avevo bisogno di chiedere alle persone intorno a me di farsi avanti. A volte devi confrontarti con i tuoi genitori, amici e coinquilini, nonché i tuoi partner e dire ‘So che siamo qui a fare questa cosa, ma nell’interesse di renderla più forte voglio comunicare con te e sentire da te come ti senti e dove sei. ‘Se non sei sicuro, come posso aiutarti?’ È importante confrontarsi e parlare, perché a volte non c’è una via giusta e questa canzone riguarda anche il tracciare il confine di confidenza tra persone. Devi dire “non ho tempo per questo, amica” e uscire dalla stanza indossando nient’altro che un trench e stivali da combattimento. ” commenta Kat.

Il video ufficiale, diretto da Katia Temkin and Kay Cunning, vede l’artist* ballare sulle note della sua canzone in sensuali e meravigliosi movimenti, il tutto arricchito dalla coreografia delle ballerine che danzano insieme a Kat.

Republic Records e Kat Cunning stanno continuando il loro lavoro a sostegno della comunità LGBTQ + in collaborazione con The Ally Coalition (TAC) per incoraggiare i fan ad aiutare i giovani LGBTQ, che soffrono di depressione, bullismo e disturbi mentali. TAC fornisce un supporto fondamentale per le organizzazioni dedite a migliorare la vita dei giovani LGBTQ e aumenta la consapevolezza sulle disuguaglianze sociali che la comunità LGBTG+ tuttora deve affrontare.

Con una voce potente e una presenza scenica altrettanto significativa, Kat Cunning aggiunge grazia ed emozioni nuove al genere musicale del pop alternativo. Negli ultimi due mesi del 2020, Kat ha pubblicato due remix di “Supernova (tigers blud)”, uno con il famoso gruppo PVRIS e la sua versione del celebre brano natalizio “O’Holy Night”. Già conosciut* e apprezzat* per il suo grande talento cinematografico e teatrale, l’artista è appars* a Broadway nel ruolo di Emile in Les Liaison Dangereuses e nel Cirque du Soleil, oltre ad aver recitato al fianco di James Franco nel successo della HBO “The Deuce”. Il 2019 ha visto Kat fare il proprio debutto musicale con i singoli di successo “King of Shadow”, “Birds” e “For The Love”. Il tour negli Stati Uniti ha registrato il tutto esaurito, ricevendo elogi, tra gli altri, da Nylon, Teen Vogue, New York Times, Earmilk. Attualmente Kat recita nella serie tv di Netflix “Trinkets”, vincitore di un Emmy Award, nei panni di Sabine. L’artista, che si identifica come queer, discostandosi dall’etichetta di uomo o donna, ha recentemente firmato per Lava Records con cui ha pubblicato il primo singolo, “Supernova (tigers blud)”. Il brano è uscito in contemporanea con la premiere della seconda stagione di “Trinkets”, in cui il personaggio di Kat, Sabine, interpreta il brano nella scena di apertura. Kat sarà anche la protagonista del prossimo film di Jennifer Lopez, “Marry Me”.

