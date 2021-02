The Weeknd: disco di platino

THE WEEKND

CONTINUA A DOMINARE LE CLASSIFICHE

L’ALBUM

AFTER HOURS

È CERTIFICATO DISCO DI PLATINO IN ITALIA

THE WEEKND È L’ARTISTA PIÙ ASCOLTATO IN TUTTO IL MONDO SU SPOTIFY CON OLTRE 70 MILIONI DI STREAM

“BLINDING LIGHTS” E “SAVE YOUR TEARS”

NELLA TOP 5 SPOTIFY GLOBAL CHART

1 NOVEMBRE 2022 @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO

UNICA DATA ITALIANA DELL’ “AFTER HOURS TOUR”

Continua l’incredibile successo di THE WEEKND, l’album “After Hours”, uscito il 20 marzo 2020, conquista il disco di platino in Italia. È stato l’album più venduto nel 1° semestre 2020 negli Stati Uniti, e in Italia è stabile da un mese nella Top 10 della classifica album FIMI/Gfk.

Anche i singoli estratti da questo progetto discografico continuano a dominare le classifiche, “Blinding Lights”, certificato triplo disco di platino in Italia, si conferma la hit del 2020 ed è al terzo posto della Spotify Daily Global Chart, con quasi 2 miliardi di stream sulla piattaforma. Con 19 settimane alla #1 nella classifica “Radio Songs”, è entrato nella storia delle classifiche Billboard battendo il primato detenuto da 22 anni da “Iris” dei Goo Goo Dolls.

Altro singolo di trionfo è “Save Your Tears”, presente al secondo posto della Spotify Daily Global Chart e nella Top 10 Spotify Italia con oltre 250 milioni di stream e con 133 milioni di views su YouTube, è stato certificato disco d’oro in Italia ed è salito al #5 tra i singoli nella classifica FIMI/Gfk mantenendo la Top 5 nelle radio italiane.

Il brano “In Your Eyes” ha totalizzato più di 437 milioni di stream su Spotify e con 91 milioni di views su YouTube, è stato certificato disco di platino in Italia.

The Weeknd si conferma quindi l’artista che più ha segnato il mercato discografico del 2020 e continua il suo successo pubblicando “The Highlights”, nuovo progetto musicale che raccoglie i brani più famosi e noti dell’artista degli ultimi dieci anni. L’album, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, è stato ideato per la sua esibizione durante l’Halftime Show del Pepsi Super Bowl LV 2021. È stato inoltre annunciato l’“After Hours Tour”, che porterà il cantante live a Milano l’1 novembre 2022, unica data italiana, presso il Mediolanum Forum.

Il suo continuo abbattimento di record delle classifiche di vendita e di stream, l’essere l’headline dei più grandi festival e stadi del mondo e la personalità misteriosa nelle apparizioni pubbliche, confermano The Weeknd uno dei più interessanti e affascinanti artisti del 21esimo secolo.