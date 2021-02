Silvia Tancredi in Live Streaming

SILVIA TANCREDI

LIVE STREAMING

12 FEBBRAIO c/o IMAGINA PRODUCTION

Gli spettacoli dal vivo sono ancora fermi a causa dell’emergenza sanitaria, ma questo non significa che si debba rinunciare alle “good vibrations” della musica.

È per questo che Silvia Tancredi, dopo l’uscita dei due singoli “True Love” e “Making a way” (SMG Records/The Orchard) con cui ha inaugurato il suo nuovo capitolo artistico (molto gradito sia da pubblico che da critica), ha deciso di non fermarsi.

E così, in attesa dell’uscita del suo terzo album, ha pensato di regalare al pubblico un live streaming: l’appuntamento è per il 12 febbraio alle ore 21.

Silvia Tancredi si esibirà, insieme alla sua band, presso gli studi di Imagina Production di Torino.

Il live potrà essere seguito qui: https://youtu.be/-Kven4GC9HU. E l’ingresso (virtuale) è libero.

“La pandemia ci ha privato di molto, ma non è riuscita a toglierci la nostra passione e il nostro talento. È giunto il momento di ripartire e proiettarsi oltre. La tecnologia ci permette di accorciare le distanze e lo streaming è l’unica possibilità attuale di poter tornare a dialogare con il pubblico” – ha dichiarato Silvia Tancredi.

Dove ascoltare la musica di Silvia Tancredi

https://open.spotify.com/artist/6Dr4sTu8O6S7iyoJ7oA7vM

https://music.apple.com/it/artist/silvia-tancredi/300142319

https://www.deezer.com/it/artist/159896

Su Youtube

Silvia Tancredi VEVO

https://www.youtube.com/channel/UCl3R1xYswBDdlYdmhmqFlXw

Silvia Tancredi Official

https://www.youtube.com/channel/UCBovQpl5DM2hv9fj3Q2mqrA