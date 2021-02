Serie A Femminile 13a giornata su Sky Sport

SKY SPORT

Milano, 5 febbraio 2021. Torna la Serie A Femminile, con due appuntamenti della tredicesima giornata, live su Sky Sport e in streaming su NOW TV. Domani, sabato 6 febbraio, alle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, in streaming su NOW TV, sarà trasmesso il match tra Empoli e Juventus; il pre partita sarà affidato a Margherita Cirillo, in collegamento con Costanza Esperti, calciatrice, quattro stagioni disputate con la maglia dell’Empoli. Si continua domenica 7 febbraio sempre alle ore 12.30, live su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, in streaming su NOW TV, con il match Milan-San Marino. Per il pre partita ritroveremo Margherita Cirillo, in studio con Giancarlo Padovan.

