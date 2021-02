MARGHERITA VICARIO

ORANGO TANGO

BINGO

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali Orango Tango (Island Records), il nuovo brano di Margherita Vicario. Dopo il successo di Giubbottino, Pincio e PIÑA COLADA feat. Izi e il recente featuring con Rancore in Equatore, Margherita è pronta a tornare, e lo fa con un brano audace e coinvolgente, che conferma ancora una volta lo straordinario talento di una delle artiste italiane più attese per questo 2021. La canzone è stata presentata in anteprima assoluta dalla stessa Margherita, che ieri sera ha dato appuntamento ai fan sul social network del momento, Clubhouse, per condividere l’emozione degli istanti pre release.

Sonorità urban e dal respiro internazionale per il brano prodotto da Davide “Dade” Pavanello, linguaggio tagliente, versi irriverenti e assonanze brillanti ci portano nella surreale giungla di Orango Tango, luogo di piena libertà in cui realtà e onirico sembrano confondersi. Il beat deciso e il ritornello che picchia nella testa fanno da collante a immagini e storie diverse, personali e di attualità, in cui cowboy, oranghi, artisti e politici sembrano essere protagonisti del provocatorio universo che la Vicario racconta.

Per alimentare questo trip immaginifico arriva su YouTube il videoclip, ritratto fedele e preciso dell’universo di Margherita e diretto da Attilio Cusani, fotografo e regista che negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Mahmood, Elisa e Elodie. Un set minimalista e un massaggio “a quattro mani” danno il pretesto a Margherita di teletrasportarsi in una realtà parallela, visionaria giungla a tinte glam concepita dalla sua mente in cui tutto è possibile. Ora trapper, ora cowgirl; ora cantante lirica, ora alla guida di una crew di scimmioni: un vorticoso giro in giostra in cui Margherita cambia pelle e abiti (scelti per lei dallo stylist Simone Furlan) ma conserva sempre il mood tagliente, giocoso e spinto che la contraddistingue.

Orango Tango anticipa il nuovo e tanto atteso album, Bingo, in uscita in primavera per Island Records. A qualche anno di distanza dal primo grande lavoro in studio, Minimal Musical, dopo la consacrazione con fortunati brani come Mandela e Romeo feat. Speranza e un 2020 che l’ha vista dividersi tra musica, cinema e televisione, Margherita torna con un nuovo grande e innovativo lavoro per scrutare e leggere ancora una volta il presente in maniera graffiante.

“Sono molto emozionata nel presentare questo progetto a tutti i miei fan dopo due anni di lavoro. Con Bingo sono riuscita a svelare tanti lati del mio carattere e del mio modo di concepire la musica, mi piace definirlo caleidoscopico” afferma Margherita.