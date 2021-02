“I Testimoni di Geova” di Ileana Mortari

Ileana Mortari

I TESTIMONI DI GEOVA

Saggio critico sulla Watch Tower

“Potrete ingannare tutti per un po’.

Potrete ingannare qualcuno per sempre.

Ma non potrete ingannare tutti per sempre!”

(Abramo Lincoln)

Disponibile negli store digitali e, previa prenotazione, nelle librerie Feltrinelli “I Testimoni di Geova. Saggio critico sulla Watch Tower” della dott.ssa Ileana Mortari, letterata, teologa e studiosa dei NMR e dei MRA.

«Ho incontrato abissi di sofferenze e soprusi subiti da bambini e anziani, adolescenti e adulti, uomini e donne. Dopo un incontro che non ritengo casuale, e che mi ha suscitato molti interrogativi, ho deciso di utilizzare il tempo del pensionamento per studiare e informarmi presso esperti circa la VERA REALTÀ che sta dietro la facciata della CCTG. E ho purtroppo constatato uno sgretolamento inimmaginabile della dignità umana di bambini e adulti. Ho indagato per capirne le cause. – afferma Ileana Mortari – La mia coscienza e l’amore per il prossimo mi hanno spinto a far conoscere con determinazione i risultati delle mie ricerche al più vasto pubblico possibile, perché ci sia un’informazione corretta, così che si possa anche prevenire il ripetersi di tali e tante tragedie».

Nel testo vengono affrontate le questioni relative alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Il saggio offre una disamina dei principali aspetti della stessa: dalla storia della congregazione agli impegni richiesti all’adepto, alla manipolazione mentale, alla struttura organizzativa, al rapporto tra i responsabili e i membri, al drammatico fenomeno dell’ostracismo, ai modi in cui è possibile un recupero delle persone fuoriuscite. La trattazione si avvale degli studi più recenti di sociologia religiosa, psicologia, movimenti religiosi alternativi, nonché di molte testimonianze ed esperienze sul campo.

Per vari motivi, la pubblicazione del saggio è stata ritardata. Il libro pertanto è uscito nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19. «Non trovandomi io personalmente in prima fila nel soccorso ai contagiati, come il nostro eroico e straordinario personale medico e sanitario, il minimo che posso fare è devolvere tutti gli introiti del libro sia eBook che cartaceo alla causa della pandemia, là dove c’è più bisogno nella lotta al virus e comunque anche quando si tornerà alla “normalità”, che purtroppo presenterà ancora moltissimi problemi. Così chi acquisterà questo testo, oltre a informarsi personalmente e spero anche a diffondere uno strumento di carattere conoscitivo e preventivo, saprà di aver dato un piccolo contributo nella dura lotta alla pandemia che ci affligge» spiega l’autrice.

Autrice: Ileana Mortari

Editore: ilmiolibro self publishing

Collana: La community di ilmiolibro.it

Prezzo eBook: € 4,49

Prezzo cartaceo: € 19,00

Data uscita: 13 luglio 2020

Pagine: 288

L’autrice – Laureata in lettere moderne e teologa (entrambi i titoli conseguiti a Milano), ha insegnato al Liceo Scientifico e, dopo il pensionamento, per alcuni anni ha tenuto corsi biblici.

Da sempre impegnata in un‘associazione onlus per l’adozione a distanza di bambini ugandesi (di nome “Good Samaritan” – www.good-samaritan.it), dal 2015 al 2018 ha curato la Newsletter digitale quindicinale “Alla ricerca della verità”.

Tutta la produzione della dott.ssa Ileana Mortari sia di carattere laico che religioso, è presente nel suo sito www.chiediloallateologa.it

Dal 2017 svolge un servizio di informazione preventiva a giovani e adulti, nonché di aiuto ai fuoriusciti dai Nuovi Movimenti Religiosi, specie dai Testimoni di Geova. E’ socia del GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio – religiosa) a livello nazionale. Attualmente è impegnata nell’informazione preventiva e nell’aiuto ai fuoriusciti dalla “setta” (meglio definirla Movimento Religioso Alternativo) non esente da rischi, ma purtroppo quasi sconosciuta nella sua vera realtà, dei Testimoni di Geova. Sull’argomento ha scritto il libro “I Testimoni di Geova. Saggio critico sulla Watch Tower”.

