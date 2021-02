Dox Morgan, “Ai Weiwei”

26 Febbraio 2021 – Esce Ai Weiwei il nuovo singolo di Dox Morgan.

Ispirato all’artista e attivista cinese Ai Weiwei, il nuovo brano di Dox

si muove fra trap e rap, denuncia sociale e nuovi social,

web e linguaggi dei giovani nerd.

Dopo Universi (2019) e Kintsugi (2020), Dox Morgan torna al pubblico con il singolo Ai Weiwei, un brano che posiziona con forza Dox in quel circolo ristretto di rapper in grado fornire diversi e sorprendenti livelli di lettura della realtà.

Ai Weiwei nasce dal reale bisogno di Dox di esprimersi come artista, con i piedi ben piantati nel mondo dei giovani e con gli occhi ben aperti sui meccanismi dei media, autodefinendosi “un nerd che spazia a 360 gradi in tutto quello che c’è in giro”.

Il nuovo singolo, scritto e interpretato da Dox Morgan, prodotto Kevin Rotta in arte Oruz, prende il nome di uno dei più multiformi artisti contemporanei, il cinese Ai Weiwei: famoso in tutto il mondo per le sue opere, è noto anche per il suo impegno come attivista, impegno che nel 2011 lo ha portato a subire una detenzione e pesanti sanzioni.

Dox prende quest’uomo controcorrente a simbolo del suo impegno come artista, e ci anticipa così il senso del suo nuovo singolo: “Oggi trap e rap vengono ascoltati da giovanissimi, e io so bene quanto i testi possono influenzare i ragazzi, perché anche io ho iniziato ad ascoltare musica da piccolissimo e ho imparato più da quella musica che da tutto il resto. Gli artisti che ascoltavo erano per me come fratelli maggiori e le loro parole mi hanno fatto diventare quello che sono oggi. Attraverso certi messaggi stupidi, negativi e anche violenti, stiamo rischiando di far crescere una generazione di depensanti che diventeranno genitori di depensanti. Io nel mio piccolo, cerco di fare la cosa giusta, di avere sempre una morale in quello che scrivo e sapere di aver aiutato anche un solo ragazzo a superare un periodo brutto della sua vita attraverso la mia musica, mi rende felice.”

Ai Weiwei sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 26 febbraio 2021.

