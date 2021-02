Daniele Coletta, “Tasto rotto”

Da venerdì 5 febbraio sarà in rotazione radiofonica “TASTO ROTTO” (Cantieri sonori / Artist First), il nuovo singolo di DANIELE COLETTA, già sulle piattaforme digitali dal 29 gennaio.

Tasto rotto è un brano scritto da Daniele stesso insieme al produttore e autore Marco Canigiula (già autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo, Marta Daddato, ecc.), è una canzone che ripercorre la fine di una storia d’amore a distanza tra il protagonista ed il suo compagno, un racconto autobiografico.

L’amore non può esistere come monologo ma è un dialogo tra due persone. Alcune persone vogliono essere amate ma non sanno come amare. Ed è proprio questa consapevolezza ad essere la colonna portante di questo brano Pop dal sound RnB.

Ha collaborato all’arrangiamento il producer Skywalker (Marta Daddato).

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Immaginate una relazione apparentemente perfetta, bella come uno di quei film romantici in bianco e nero. Poi arriva il momento in cui apri gli occhi e ti rendi conto che, se tu molli le redini per un secondo, crolla tutto. Continueresti a soffrire o ti difenderesti?».

Il video ufficiale del brano, diretto da Alessio Russo per RedPVT, vede la partecipazione dell’attore Emanuele Mariotti. Il video è girato all’inverso, dalla rottura della coppia al loro primo incontro, un come a voler rivivere i ricordi di quello che è stato. Ma quando una storia finisce arriva anche la consapevolezza di quello che è stato, quando tutto sembrava perfetto ma in fondo non lo era; forse per la distanza o forse semplicemente perchè uno dei due non era pronto ad amare realmente.

