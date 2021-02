Borse di studio dal Comune di Matera

APPENA FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI MATERA PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO AD ARTISTI EMERGENTI DELLA CITTÀ. PRESENTI ALLA CERIMONIA ANCHE ACHILLE LAURO E BOSS DOMS.

Warner Music Italy, Elektra Records Italia e MK3 hanno firmato oggi – 2 febbraio – presso il Comune di Matera, il protocollo d’intesa con l’Amministrazione Comunale che prevede l’attribuzione di due borse di studio a giovani artisti emergenti della città.

Finanziate da Warner Music Italy, Elektra Records Italia e MK3, le borse di studio – dal valore di 20mila euro ciascuna – saranno assegnate all’interno di un bando di concorso di prossima pubblicazione, in accordo con l’Amministrazione Comunale, e andranno a sostenere i giovani artisti locali nei loro progetti discografici.

La cerimonia della firma del protocollo è avvenuta alla presenza di Achille Lauro, direttore creativo di Elektra Records Italia e partner di MK3, Boss Doms, consulente artistico dei progetti di MK3, Angelo Calculli, General Manager e Direttore artistico di MK3, con l’intervento in videoconferenza del Presidente della Warner Music Italy Marco Alboni. Per l’Amministrazione Comunale: Tiziana D’Oppido, Assessore alla cultura del Comune di Matera, Tiziana De Palo, consigliere comunale del Comune di Matera, Domenico Bennardi, Sindaco di Matera, e Pier Giuseppe Otranto, Capo di Gabinetto del Comune di Matera.

Questa è solo la prima delle tante iniziative che il gruppo artistico di MK3 metterà in campo per il 2021 in collaborazione con il Comune di Matera: tra le altre, conferenze ed incontri all’interno degli Istituti Scolastici della città.