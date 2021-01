Da venerdì 8 gennaio, è disponibile in digitale “VIBEZ”, il nuovo singolo di ZAYN!

Il brano, co-scritto dall’artista, è il nuovo singolo estratto dal suo terzo album “NOBODY IS LISTENING”, in uscita venerdì 15 gennaio e già disponibile in pre order (smi.lnk.to/ZaynNobodyIsListening).

“Vibez” segue la pubblicazione del primo singolo “Better”, che ha raggiunto oltre 105 milioni di stream e il cui video ha totalizzato mezzo milione di visualizzazioni nei primi 10 minuti dalla pubblicazione.