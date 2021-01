Zara Larsson, nuovo album “Poster Girl”

La popstar mondiale

ZARA LARSSON

TORNA CON L’ATTESISSIMO NUOVO ALBUM

“POSTER GIRL”

IN USCITA IL 5 MARZO

E DA OGGI DISPONIBILE IN PRE-ORDER E PRE-SAVE

https://smi.lnk.to/ZaraLarssonPosterGirl

La popstar mondiale multiplatino ZARA LARSSON sta per tornare! Venerdì 5 marzo uscirà il suo nuovo e attesissimo album “POSTER GIRL” (TEN/Epic Records/Sony Music), da oggi disponibile in pre-order e pre-save (https://smi.lnk.to/ZaraLarssonPosterGirl).

L’album è stato anticipato dal nuovo singolo “Talk About Love” feat. Young Thug, prodotto da Mike Sabath (Lizzo, Meghan Trainor, Jonas Brother). Il video, diretto dalla stessa artista insieme a Ryder Ripps, è visibile al seguente link (https://youtu.be/H50LW6zGr54) e vede Zara danzare insieme ad un ballerino con trasporto emotivo, in un contesto casual e casalingo.

Zara Larsson ha tutte le caratteristiche di una classica superstar, ma nella forma più contemporanea. Grazie al suo incrollabile entusiasmo, l’artista ha raggiunto il suo primo #1 con il singolo di debutto all’età di soli 15 anni. Da allora, Zara ha iniziato a scalare le classifiche di tutto il mondo con le sue melodie pop, tra cui “Lush Life”, “I Would Like”, “Symphony”, “Never Forget You” e “Ruin My Life”. Ma non solo: è tra le poche artiste ad essersi esibita di fronte al comitato del Premio Nobel, ha vinto un premio per il femminismo che le è stato conferito dalla più antica associazione svedese di diritti delle donne, ha guidato una campagna Durex insieme all’ente di beneficienza per l’HIV “RED” e, allo stesso tempo, si è esibita negli stadi di tutto il mondo con Ed Sheeran e ha collaborato con artisti del calibro di BTS, Ty Dolla $ign e Mura Masa. Vero modello in evoluzione per la generazione Z, Zara parla senza filtri di amore, vita online.

Il suo album del 2017 “So Good”, certificato oro (RIIA), spicca notevolmente per essere il “secondo album di debutto di un’artista femminile con più stream su Spotify”, avendo totalizzato più di 5 miliardi di stream. Il suo repertorio, sempre in crescita, vanta una serie di successi, tra cui “Never Forget You” con MNEK (certificato triplo platino), “I Would Like” (ORO in Italia), “Lush Life” (TRIPLO PLATINO in Italia), “Ain’t My Fault” (PLATINO in Italia) e, più recentemente, “Ruin My Life” (certificato oro). Tra numerose nomination, Zara Larsson ha ricevuto vari riconoscimenti e onorificenze ai Swedish Grammy Awards, ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards, agli MTV EMA e tanti altri. Nel 2017 si è esibita per il Concerto per la Pace del Premio Nobel con il brano certificato platino “Symphony” insieme ai Clean Bandit. Rialzandosi dal lockdown con fierezza, determinazione e spirito femminista, Zara è pronta a tornare con il suo secondo album.

