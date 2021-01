Ozuna Aribeatz Soolking, nuovo singolo “Aqui”

ARIBEATZ

SOOLKING

OZUNA

È DISPONIBILE IN DIGITALE IL SINGOLO

“AQUÍ”

ONLINE ANCHE IL VIDEOCLIP UFFICIALE

https://youtu.be/dZ8RIYrKMvU

Non è un segreto che dall’incrocio di diverse culture possano nascere hit mondiali e musica di alto livello.

Ne è un esempio “AQUI” (Epic Records Germany/Sony Music), il singolo disponibile in digitale, che segna la collaborazione tra il produttore e artista tedesco-iraniano ARIBEATZ, il rapper franco-algerino SOOLKING e la superstar portoricana OZUNA.

Il videoclip ufficiale del brano, visibile al seguente link https://youtu.be/dZ8RIYrKMvU, è stato registrato tra Miami e Berlino con l’intento di far emergere visivamente il meglio dei due diversi mondi e l’energia che caratterizza la canzone stessa.

In “AQUI” il trio internazionale ha unito le proprie capacità e messo insieme il meglio di diverse influenze musicali e culturali. Tra ritmi raggaeton latinoamericani e trap francesi, il brano esplode come un vero e proprio fuoco d’artificio.

La collaborazione è nata da una canzone di AriBeatz e Soolking, amici intimi con all’attivo diverse collaborazioni artistiche già da molti anni. Durante il primo lockdown della primavera del 2020, i due si sono incontrati in uno studio a Parigi per lavorare alla canzone. Per rendere ancora più incisivi i versi hip hop francesi di Soolking, AriBeatz ha immaginato di aggiungere al brano la collaborazione con la più grande star portoricana di sempre, Ozuna.

«A volte devo pensare a lungo e intensamente a come trarre il massimo da una canzone, ma con “Aquí” è stato tutto molto veloce – ha dichiarato Ozuna alla rivista statunitense Billboard, durante la Billboard Latin Music Week 2020 – Ero in studio quando mi è stata inviata la canzone, ho avuto subito un’idea e l’ho registrata. Penso che sarà un grande successo»

«Seguo Ozuna da un po’ di tempo e sono un grande fan della sua musica e del suo talento – afferma AriBeatz – È un grande onore ed è un sogno che anche Soolking sia nella canzone…è un mio caro amico da molti anni. Abbiamo già collaborato molto ed è un artista straordinario, ha un’energia incredibile e ha le idee migliori in studio»

«La canzone è nata durante una bella sessione in studio con il mio amico di lunga data e complice AriBeatz, con il quale ho già lavorato a molti successi– afferma Soolking a proposito della collaborazione – il fatto che alla fine sia arrivato anche Ozuna è una grande vittoria e trasformerà questa canzone in un grande successo!»

