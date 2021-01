Olivia Rodrigo, “Drivers License”

Record di stream per

OLIVIA RODRIGO

il suo singolo

“DRIVERS LICENSE”

Debutta in vetta alla classifica americana

e alla classifica inglese

al n.1 di tutte le principali piattaforme digitali

Record di stream in 24 ore e in 1 settimana

su Spotify e Amazon Music

“An emotionally potent early contender for song of the year” – ROLLING STONE

“A must-hear for any pop enthusiast” – VARIETY

“A taut power ballad and soon-to-be smash” – BILLBOARD

“Successfully balances dark yet crisp melodrama with bold tunefulness”

– THE NEW YORK TIMES

E’ nata una stella e si chiama Olivia Rodrigo. La giovane cantante americana è stata protagonista di un debutto straordinario con il suo singolo d’esordio “Drivers License” e ha conquistato alla prima settimana di uscita la 1ma posizione della classifica americana, la Billboard Hot 100, e la vetta della classifica inglese.

Per dare un’idea più precisa della portata del fenomeno, la Rodrigo ha totalizzato oltre 107 milioni di stream di cui 76 milioni nei soli Stati Uniti. Parliamo del secondo maggior risultato di sempre in USA e il migliore negli ultimi 3 anni.

Storico risultato anche nella vecchia Inghilterra dove “Drivers License” ha battuto il record del numero di stream in 24 ore per una canzone non natalizia.

Nel frattempo su Spotify, dove mantiene saldamente la prima posizione nella classifica Global, il brano ha già superato la soglia dei 107 milioni di stream globali, mentre il videoclip è oltre quota 46 milioni di view.

Già diventata la next big thing della musica americana, la Rodrigo, autrice del brano, aveva svelato la scorsa estate una clip della canzone su Instagram e la risposta dei suoi fan era stata talmente incredibile da spingerla ad entrare in studio con il producer (e co-autore) Dan Nigro (Lewis Capaldi, Carly Rae Jepsen) per ultimare il pezzo.

Grazie al sostegno di fan vecchi e nuovi Olivia Rodrigo ha portato a casa un record significativo: secondo Spotify ha totalizzato in una settimana dal debutto più di qualunque artista nella storia della piattaforma svedese e più di quello che avevano fatto due re delle classifiche come Justin Bieber e Ed Sheeran con “I don’t care”. “drivers license” ha settato un nuovo record per Spotify per la categoria maggior numero di stream in un giorno per una canzone non natalizia con oltre 15.17 milioni di stream.

Parliamo di record anche per Amazon music per il maggior numero di stream in una settimana dal debutto e il maggior numero di stream in un solo giorno. Il dispositivo Alexa non aveva mai ricevuto prima un così alto numero di richieste per ascoltare una canzone nel mondo in un solo giorno.

In generale “drivers license” ha debuttato al n.1 delle principali piattaforme di streaming del mondo inclusa la Spotify Global Top 50 Chart, Spotify U.S. Top 50 Chart, Apple Music Global Chart, e Amazon Music Overall Top Songs Chart. Il brano ha raggiunto il 1mo posto in Apple Music in 48 paesi, 31 paesi su Spotify e 14 su YouTube.

Il video ufficiale (https://youtu.be/ZmDBbnmKpqQ), diretto da Matthew Dillon Cohen (Ashe, Hinds, Gus Dapperton), è un ritratto vivido di Olivia Rodrigo mentre guida senza meta cantando di un amore perduto, come recitano le strofe del brano (“You said forever, now I drive alone past your street”).

Per la Rodrigo una delle gioie più grandi della vita è attingere alle proprie emozioni e dolori come racconta parlando della scrittura di questo brano: “Quando ho scritto ‘drivers license’ avevo appena subito una delusione amorosa ed ero molto confusa” – ricorda la Rodrigo. “Mettere insieme tutti questi sentimenti ed emozioni mi ha reso le cose più chiare e semplici. Credo sia questo lo scopo dello scrivere brani. Non c’è nulla di più terapeutico di suonare il piano nella mia stanza e scrivere una canzone triste. E’ davvero la cosa che più preferisco al mondo”.

Olivia pubblicherà il suo EP di debutto – scritto durante la quarantena – quest’anno.

Con il suo pianoforte, Olivia ha composto brani emozionanti e personalissimi, scegliendo sia l’onestà che la vulnerabilità. Olivia è già una delle promesse della musica mondiale.

Nominata da Variety tra “i personaggi giovani più potenti di Hollywood nel 2020”, Rodrigo ha recitato nel ruolo di Nini Salazar-Roberts nello show di Disney+, High School Musical: The Musical:The Series, di cui al momento stanno girando la seconda stagione. Per la colonna sonora della serie, Olivia ha composto il brano “All I Want”, divenuta una hit in grado di accumulare oltre 200 milioni di stream globali e debuttando nella classifica Billboard Hot 100. Il video del brano ha ottenuto, inoltre, oltre 29 milioni di views.

“Che dite, è troppo presto per decretare la canzone dell’anno? Dopo aver ascoltato il nuovo singolo di Olivia Rodrigo Drivers License è difficile non credere che questa ragazza e la sua ballata non siano destinate a dominare il 2021”

ROLLING STONE

Olivia Rodrigo – social media:

