Mancha, “Solo quando voglio”

M A N C H A

Solo Quando Voglio

FUORI ORA IL NUOVO VIDEO DI

SOLO QUANDO VOGLIO

È disponibile da oggi su Youtube anche il video di di SOLO QUANDO VOGLIO (Trident Music/Fonoprint/Polydor), il secondo singolo di MANCHA, realizzato con la regia di Bruno Nagarotto.

Solo Quando Voglio è un viaggio per Leonardo Parmeggiani, aka Mancha, che muove dal funk e dal rhythm & blues per raccontare la sua personale necessità di distaccarsi ogni tanto da ciò che lo circonda e prendersi cura di sé. Capita che a volte le persone e tutto quanto ruota intorno a noi diventi pesante da sopportare ogni giorno e da lì il desiderio di isolarsi.

«Solo Quando Voglio segna proprio questo distacco che ogni tanto devo prendermi da chi non voglio avere intorno, dalle loro aspettative, dalla routine o semplicemente perché stare soli è bello. Passare del tempo con sé stessi è importante, è produttivo, più conosco me stesso, più scavo dentro di me e più roba tiro fuori. La solitudine riesce a farmi elaborare emozioni che altrimenti scarterei.»

Quella di M A N C H A è una solitudine scevra da qualsiasi accezione negativa, quella “solitude” per dirla all’inglese che descrive il piacere di stare soli, ascoltarsi e scoprire la ricchezza racchiusa dentro di noi. E proprio nel video viene evidenziato questo scontro di M A N C H A con la solitudine che, attraverso la sua immaginazione, riesce a tramutare in arte.

Solo Quando Voglio è un brano già maturo, che ci mostra il volto di un artista che, seppure al suo secondo singolo, ha già le idee chiare sul suo percorso artistico.

