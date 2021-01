Lombardia, ripresa della didattica in presenza

“Oggi è un buon giorno. Anche in Lombardia è ripresa la didattica in presenza. Migliaia di studenti e studentesse delle superiori, delle paritarie e dei centri di formazione professionale sono tornati sui loro banchi.

Grazie al lavoro della Città Metropolitana, di concerto con le altre Istituzioni milanesi e in sinergia con i dirigenti scolastici e gli studenti abbiamo riaffermato la centralità della scuola e del diritto allo studio. Attraverso il potenziamento dei mezzi pubblici in sicurezza, e con un costante monitoraggio, possiamo guardare con maggior fiducia al futuro. La scuola è alla base dello sviluppo e della crescita del nostro Paese e non possiamo più permetterci di fermarla, è essenziale per formare donne e uomini consapevoli.

Mi auguro che la ripartenza in sicurezza possa essere continuativa grazie alla massima attenzione ai comportamenti di ognuno di noi. Il mio è un appello alla responsabilità di tutti nella consapevolezza che in generale non esistono luoghi sicuri ma luoghi che vanno gestiti in sicurezza. Con l’impegno di tutti possiamo farcela.”