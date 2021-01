La Resistencia, nuovo singolo “Rambla”

LA RESISTENCIA

FUORI OGGI

RAMBLA

IL NUOVO SINGOLO DEL COLLETTIVO NAPOLETANO

Fuori oggi, venerdì 22 gennaio, RAMBLA (Canova Rec/Polydor/Universal Music Italia), il nuovo singolo de LA RESISTENCIA, un collettivo napoletano nato in un contesto storico di distanziamento sociale ma unito dall’urgenza espressiva di un’intera generazione!

A proposito del brano – prodotto da Michele Canova e già disponibile in streaming e digitale al link http://pld.lnk.to/LR_Rambla – il collettivo commenta: “‘Rambla’ parla del desiderio di fermare il tempo nell’attimo preciso in cui ci si rende conto di essersi ammalati di una dolce e deleteria malattia: l’amore. Un sentimento che ti consuma l’anima fino a farti delirare e a proiettarti in un universo del tutto soggettivo, in cui non esiste il contatto con la realtà e si vola a mezz’aria in una Napoli che può diventare Barcellona… in cui l’unica realtà tangibile è l’immagine di quella donna troppo irraggiungibile, impressa nel cuore di chi non può più vivere senza di lei.”

Canova Rec nasce dall’idea di Michele Canova di mettere a disposizione di artisti emergenti la sua esperienza ventennale di produttore artistico dei più grandi artisti italiani. Canova Rec, con il suo team di lavoro, segue ogni fase dei progetti, dallo scouting al master dei brani.

La Resistencia è un collettivo anonimo napoletano nato in un contesto storico di distanziamento sociale ma unito dall’urgenza espressiva di un’intera generazione. Tramite la poesia romantica partenopea, quella che imbratta di graffiti i muri fragili di periferia, liriche e iconografie affondano le proprie radici nella napoletanità sacra e profana, dissacrante e “clandestina”. Il loro sound alterna elementi contemporanei ai classici suoni sintetici degli anni ’80-’90.

