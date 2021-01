Joe Scacchi e Tommy Toxxic, “Ho un amico”

A quasi due mesi di distanza dall’ultima pubblicazione

il WING KLAN torna con un nuovo brano

JOE SCACCHI E TOMMY TOXXIC

PUBBLICANO OGGI

IL NUOVO SINGOLO

“HO UN AMICO”

feat. PSICOLOGI

pld.lnk.to/Hounamico

Joe Scacchi e Tommy Toxxic tornano oggi con il nuovo singolo “HO UN AMICO” feat. PSICOLOGI (Polydor/Universal Music).

A quasi due mesi di distanza dall’ultimo singolo “Capo” feat. Ketama126, Joe Scacchi e Tommy Toxxic tornano con un altro speciale featuring e pubblicano un nuovo brano molto personale.

Cosa succede quando un duo come gli PSICOLOGI incontra un duo come Wing Klan? “Ho un amico” è un brano indie rap che celebra la lealtà e la fiducia reciproca che si crea in un’amicizia sincera, come quella che unisce da sempre Joe e Tommy, protagonisti della nuova wave romana.

Come in un film, nel testo scorrono immagini legate soprattutto all’infanzia e al periodo della scuola, sullo sfondo di una Roma così grande che a volte può far sentire soli: diventa fondamentale la presenza di un amico vero, su cui contare nonostante tutto e con cui condividere la quotidianità e i sogni.

Il nuovo singolo rappresenta la voce di una generazione che, malgrado viva in un mondo di relazioni sempre più fragili e virtuali, continua a credere negli ideali e nei valori forti.

JOE SCACCHI

https://www.instagram.com/joescacchi_wk/



TOMMY TOXXIC

https://www.instagram.com/tommytoxxic/

https://open.spotify.com/artist/6K9Uwn6aqWqDEYrbOIu6RO

WING KLAN

https://www.youtube.com/channel/UC-kTNVROc2gpzz_ZHdr5jbg

https://open.spotify.com/artist/7BCktsl1JgquZQKInJOv67