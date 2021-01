Giovane Feddini, “Shevchenko” feat. Tia

A pochi giorni di distanza da “Dispettoso”

GIOVANE FEDDINI

TORNA OGGI CON IL SUO NUOVO SINGOLO

“SHEVCHENKO”

FEAT. TIA

https://smi.lnk.to/Shevchenk

A pochi giorni di distanza da “Dispettoso”, Giovane Feddini torna oggi con il suo nuovo singolo “Shevchenko” feat. Tia (Dogozilla Empire/Sony Music Italy).

In “Shevchenko” Giovane Feddini e Tia, promettenti artisti di Dogozilla, raccontano estratti di vita vissuta su un beat incisivo e potente prodotto da Ryanairz. Con lo sguardo ambizioso di chi è partito da zero e vuole raggiungere la vetta, questo nuovo brano raccoglie le esperienze di due giovani rapper che tra disillusione e fatica si fanno strada nel mondo.

Così come Shevchenko e Ronaldinho al Milan di qualche anno fa, Feddini e Tia formano una coppia d’attacco vincente, e per tutta la durata del brano le barre di uno fanno da assist a quelle dell’altro e viceversa. Alla fine del brano, una dichiarazione di appartenenza mette in chiaro per chi stiano “giocando”: “Dogozilla Empire è la mia squadra”.

Giovane Feddini, nome d’arte di Federico Vettore, è un rapper italiano classe 1992 originario di Padova. Innamorato della scrittura sin da teenager, trova grazie al Rap e il Freestyle il modo di trasformare le sue poesie e i suoi racconti in canzoni vere e proprie. Dopo decine di mixtape (solisti e in gruppo), mille battle tra cui la storica performance al Mic Tyson e la forza del suo singolo Lampioni, nel 2018 Feddini firma con la Dogozilla Empire di Don Joe. Il percorso di Feddini in Dogozilla si sviluppa con l’apparizione a Real Talk e i primi singoli nel 2019. A febbraio la collaborazione con Egreen su “Hater”, svariate apparizioni su mixtape a fondo benefico per l’emergenza Covid per tornare a luglio il mixtape estivo “Carnevale di Venezia”, mirato ad anticipare i prossimi progetti.

LINK SOCIAL

https://www.instagram.com/giovanefeddini/