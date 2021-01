Giangilberto Monti, nuovo singolo “Paese di Piazzisti”

GIANGILBERTO MONTI

Venerdì 29 gennaio esce in radio e in digitale “PAESE DI PIAZZISTI” (Freecom / Believe Digital), il nuovo brano dello chansonnier e autore GIANGILBERTO MONTI. È attivo il pre-save del brano al seguente link: https://backl.ink/143975253.

Scritta e composta da Giangilberto Monti (con la collaborazione del bluesman Ubi Molinari) e arrangiata dall’artista insieme alla pianista e compositrice Ottavia Marini, “Paese di Piazzisti” è una ballad che descrive, con poesia e ironia, la crisi sociale che sta colpendo il Paese e il degrado del linguaggio, del modo di relazionarsi e di porsi.

«“Paese di Piazzisti” è un brano cantato senza particolari tecnicismi vocali, interpretando ogni parola come gli chansonnier e i cantautori fanno da sempre – racconta Giangilberto Monti – E dice quello che forse molti pensano quando accendono la televisione, ascoltano la radio o leggono le notizie del giorno, prima di un caffè. In fondo il nostro è un paese così, che spera solo di star guardando un brutto film, perché è capace di ben altro… o almeno ci prova».

https://www.facebook.com/montigiangilberto

https://www.instagram.com/giangilbertomonti/

https://open.spotify.com/artist/6bvTrJ9kIDOpnoLPuJD2gS?si=JI4pb-K9SeCtwSgY5k7R9w

https://www.youtube.com/user/GiangilbertoMonti