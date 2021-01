FUJIFILM SCHOOL

La scuola firmata Fujifilm Italia che esplora il mondo dell’Imaging

FUJIFILM SCHOOL, https://seelearn.eu/fujifilm-school/, la piattaforma educational di Fujifilm Italia, prende vita: un luogo di incontro sul web dedicato all’arte dell’immagine, per scoprirne le tendenze, approfondirne gli aspetti, in cui far convergere neofiti e professionisti

FUJIFILM SCHOOL è la scuola ufficiale di FUJIFILM Italia, in cui poter seguire incontri formativi adatti a tutte le esigenze e livelli. Un luogo virtuale concepito per dare un supporto a chi muove i primi passi nel mondo dell’immagine, ma anche un tavolo di confronto per i professionisti del settore. La piattaforma si presenta con un programma in continuo aggiornamento di corsi e incontri on-line, dai contenuti gratuiti, con affermati professionisti, per accrescere competenze, confrontarsi sulle diverse tematiche legate al mondo della fotografia e del videomaking.

Nella FUJIFILM SCHOOL si potranno apprendere tecniche, trucchi del mestiere, ascoltando i consigli di chi davvero lavora sul campo: alla scoperta della forza dell’Immagine, in ogni suo aspetto.

Saranno presentati incontri culturali, tecnici, di esplorazione della tecnologia più adatta a un determinato lavoro fotografico o video, oltre a corsi per utilizzare al meglio il proprio corredo e la propria attrezzatura.

Tanti interlocutori, affermati professionisti, autori con cui incontrarsi e investigare, a tutto tondo, cosa significhi oggi fare, proporre e comunicare con le immagini.

La scuola segna ancora una volta l’importanza che FUJIFILM assegna alla diffusione della cultura e della conoscenza nei diversi ambiti in cui l’azienda stessa opera, un percorso che si sviluppa a fianco del proprio impegno tecnologico e di continua ricerca in ambito Imaging.

È anche la proposta educativa che va ad affiancare le attività e gli eventi fisici presentati sino a oggi sul territorio. In questi anni FUJIFILM ha realizzato appuntamenti culturali in grado di coprire ogni tema ed esigenza, in forma gratuita, con lo scopo di divulgare la cultura fotografica e video, facendo conoscere il valore del Brand e il suo impegno verso tutti gli utenti appassionati al mondo dell’Imaging.

Con FUJIFILM SCHOOL si rendono ancora più accessibili tutti quei contenuti sviluppati dal Brand assieme ai professionisti e collaboratori negli anni. “Un’accessibilità completa che solo lo strumento digitale può consentire; chiunque, infatti, e da ogni parte, può avere la libertà di accedere a questi contenuti di alto valore.” – come dichiara Marika Gherardi, Trade Marketing & Communication Manager EI Marketing, che afferma, inoltre: “Questo è sicuramente il momento più adatto per lanciare un progetto di tale portata, che potrà ben essere accolto dal pubblico. La tecnologia digitale ci ha dimostrato tutta la sua potenzialità e la sua capacità a mantenere interconnesse le persone, anche nello svolgimento e scambio di contenuti complessi. Ad oggi è diventato assolutamente normale seguire seminari, corsi o workshop, collegandosi a una piattaforma web.”

FUJIFILM SCHOOL, che segue con coerenza ciò che detta la mission aziendale, ovvero migliorare la vita degli individui arricchendone il bagaglio culturale per una crescita che punti ad un forte senso di soddisfazione e appagamento, si rivolge a un pubblico di interesse allargato.

Si indirizza in modo incrociato a neofiti che muovono i primi passi e cercano ispirazione nelle parole e nei racconti dei professionisti del mestiere, ad appassionati di foto e video che vogliono migliorare la loro tecnica e cercano suggerimenti e i trucchi del mestiere, e ai professionisti che ricercano, per sperimentare una tecnica o un nuovo prodotto, il parere di colleghi.

Marika Gherardi assicura: “I professionisti coinvolti avranno un contatto immediato e spontaneo con la platea. Per questo motivo gli incontri a calendario prevedono prevalentemente la modalità LIVE. Feedback diretto della platea e possibilità di interazione con il docente consentiranno di far sentire chi partecipa parte di un evento esclusivo, unico e realizzato su misura alle proprie esigenze.”

Si potrà poi accedere e seguire un solo appuntamento oppure prenotare la partecipazione a più corsi con i professionisti del settore.

Per essere aggiornati sui nuovi corsi e gli incontri si consiglia di seguire i canali social di FUJIFILM Italia.

Per partecipare agli appuntamenti si richiede la registrazione e profilazione alla Piattaforma SeeLearn/Fujifilm School https://seelearn.eu/fujifilm-school/moodle/login/index.php.

