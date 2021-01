Frances Aravel, “Fly”

FRANCES ARAVEL

OGGI ESCE

“FLY”

IL NUOVO VIDEO DELLA GIOVANE CANTAUTRICE INDIE

https://youtu.be/6t9wse5sMug

Da oggi è online su YouTube “Fly”, il nuovo video della giovane cantautrice indie Frances Aravel, interamente realizzato in casa durante il lock down. Il brano, già disponibile in digital download e in streaming, è contenuto nell’EP “Shining out of the dark”, pubblicato lo scorso 3 dicembre e che, tra pop delicato, new folk e cantautorato dal respiro internazionale, rappresenta un viaggio interiore elegantemente raccontato dalla vocalità cristallina della promettente artista.

You say I’m wonderful

your embrace surrounds me

and makes me fly high

Frances Aravel: Quando scrissi questo brano capii che avevo cominciato a vivere nel modo in cui avrei sempre voluto, vivendo il presente, godendomi ogni attimo. Fly parla con leggerezza di una nuova routine, di cose belle, dolcezza ed energia nuova.

“Fly” è stata scritta e composta da Frances Aravel che ne ha curato anche la produzione. Studio di registrazione/mixaggio: Michele Marelli (Monolith Studio). Mastering: Daniele Salodini (Woodpecker Mastering). Hanno suonato: Chitarra acustica e voce Frances Aravel, Chitarra Angelo Crespi, Basso Gabriele Valsecchi, Batterista Dario Rossini. Il video è stato realizzato da Paola Sartirani.

