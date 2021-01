Elenoir, “Nightride”

DOPO IL SUCCESSO DI “WRONG PARTY”

ELENOIR

L’IRRIVERENTE ARTISTA DALLE SONORITÁ IPNOTICHE

PUBBLICA VENERDÌ 8 GENNAIO

“NIGHTRIDE”

UN BRANO CHE CELEBRA LA LEGGEREZZA

Elenoir, l’irriverente artista dalle sonorità ipnotiche, pubblica venerdì 8 gennaio il nuovo singolo “Nightride” per Elektra Records/ Warner Music Italy.

Scoperta dall’Avv. Angelo Calculli e nome di punta dell’agenzia di management MK3, Elenoir torna, dopo il successo di “Wrong Party” che ha spopolato sulle emittenti radiofoniche italiane e internazionali, con un nuovo brano che mantiene la sua impronta seducente e irriverente.

“Nightride” è un brano che si rifà alle sonorità pop/dance dei primi anni 2000, con richiami fortemente internazionali. Come per il singolo precedente, la voce delicata ma incisiva di Elenoir riesce a portare l’ascoltatore in un altro mondo, fatto di mistero e fascino, alienante e onirico.

In questo nuovo brano, Elenoir sceglie di trattare due temi tra loro complementari: il suo sentirsi spesso “poco donna” e il tema della leggerezza.

“Troppo poco spesso la leggerezza è sinonimo di intelligenza, altrettanto poco spesso viene riconosciuta come una necessità rispettabile, forse Uno soltanto ha ammesso quanto sia difficile sentirsi leggeri, quasi insostenibile, alienante. Il processo di liberazione dalla forma è qualcosa che occupa da molto tempo le stanze del mio cervello, e del quale ogni notte di più ne capisco l’importanza; alcune di queste mi hanno rivelato importanti segreti, più di quanto abbia fatto la mia Piccola intera vita. Scoprirsi degli sconosciuti potrebbe essere la Cura.” spiega Elenoir.

Punti cardine del pensiero e della matrice compositiva di Elenoir sono il processo di liberazione dalla forma e la soggettiva convinzione dell’artista che “la parte migliore di noi stessi inizia con la leggerezza”.

