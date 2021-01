Chiamamifaro, nuovo singolo “Londra”

chiamamifaro

Dopo due soli singoli e oltre un milione di streams, ecco

LONDRA

il nuovo brano in uscita il 29 gennaio

LONDRA è accompagnato dall’ingresso nel roster di Magellano Concerti

Dopo l’esordio di Pasta Rossa, brano che supera il mezzo milione di stream complessivi ed è protagonista delle principali playlist per tutta l’estate (Indie Italia, New Music Friday, Scuola Indie e Top Viral 50) e di DOMENICA, che ne ricalca le orme, accompagnandoci dal 3 novembre a oggi, e dopo oltre un milione di streams complessivi, ecco LONDRA, il nuovo singolo di chiamamifaro (UMA Records) in arrivo il 29 gennaio 2021.

Con questo nuovo singolo, chiamamifaro annuncia il suo ingresso nel roster di Magellano Concerti.

“Lei indossa una giacca arancione, si specchia nel cielo grigio di Londra e ritrova quel riflesso colorato di sè nella tensione elettrica dei tetti, dei lampioni, delle sagome dei palazzi che non dormono mai perchè devono dare spettacolo di sè, sfoggio di una storia che non cede il passo e che resta, anno dopo anno, il centro di un desiderio collettivo. Londra non è solo l’ambientazione reale di questa storia, è anche una metafora per raccontare uno stato d’animo turbolento che ha bisogno di evadere, e di fare un giro solitario nella notte illuminata dalle luci al neon.” chiamamifaro

chiamamifaro è il progetto di Angelica Gori, 19 anni appena compiuti, accompagnata da Alessandro Belotti, di indole e stanza bergamasca ma con una forte passione per i luoghi esotici e i cactus. Come per Pasta Rossa e Domenica, anche nel caso di LONDRA la direzione artistica è di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il nome scelto è chiamamifaro, perché la luce del faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno. È una luce singola che non lascia solo nessuno, neanche un due. E per Angelica, il faro è il luogo in cui ha capito che la musica puó essere la sua strada.

