SUPERWANTED – DENTRO IL MIO BICCHIERE – OUT 4 DICEMBRE 2020

ABOUT

Esce il 4 dicembre 2020 per laCantina Records “Dentro il mio Bicchiere” ed è il secondo singolo dei SuperWanted che anticipa l’uscita del nuovo disco previsto nei primi mesi del 2021.

È un brano scritto di getto che gravita intorno ad un giro di basso, a un beat essenziale e un pianoforte con un vago sapore dance 90. Il tema centrale del pezzo è il rapporto instabilità/attrazione, mescolate assieme come fossero un cocktail. È un pezzo dichiaratamente notturno, gustatevelo in macchina a tutto volume.

CREDITS

Scritto registrato e prodotto dai SuperWanted.

Distribuito da laCantina Records.

LINK

Facebook: https://www.facebook.com/superwantedband

Instagram: https://www.instagram.com/superwantedband

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5JbRVO4F4esiRjxBQpiqQL

SounCloud: https://soundcloud.com/superwantedband