ICE TEDDY

“2020”

Da oggi in digitale e su YouTube il nuovo singolo e video dell’artista partenopeo,

una denuncia cruda e schietta delle criticità del nostro tempo, ripercorrendo gli

eventi salienti dell’anno

Dalla violenza sulle donne al Covid-19, il grido di protesta del rapper

parte da Scampia e abbraccia il panorama globale

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di ICE TEDDY, nome d’arte del giovane

partenopeo Salvatore Grande, classe 2003.

“2020” è il titolo del nuovo brano di questo eclettico artista di appena 17 anni, accompagnato da un videoclip

in bianco e nero da ora su YouTube, minimal ma estremamente significativo e critico, con il fine di arrivare

nella maniera più diretta possibile.

Non lontano dalla visione che ispirò grandi artisti come Kendrick Lamar nel mettere la musica al servizio

della denuncia sociale, ICE TEDDY punta il dito verso il nostro Paese, da Scampia, suo quartiere d’origine,

fino ad abbracciare il panorama internazionale.

Il suo rap in dialetto, stretto e nervoso, così carico di significato, mette in luce le evidenti problematiche del

nostro tessuto sociale, con riferimenti alla violenza sulle donne, all’omofobia, al razzismo ancora dilaganti.

Ci sono tanti rimandi a eventi di cronaca accaduti durante questo 2020 nefasto, che ha visto morire

violentemente gli afroamericani come George Floyd, e che ha messo in ginocchio il pianeta con una

pandemia devastante, quella da Covid-19.

Questo ed altro nei ritmi influenzati dalla trap e dall’urban contemporaneo del producer romano Lucumì,

fanno di ICE TEDDY uno degli artisti da tenere d’occhio in attesa dell’album d’esordio per Satellite Records.

Ascolta “2020” in digitale | Guarda il video di “2020”

Leggi il testo completo di “2020”

CREDITS VIDEO

Regia: Luca Ventrone (Fyah)

Produzione video: RsProduction (Riccardo Santovito)