“AMICI” SI FA IN TRE, AL VIA LA STRISCIA QUOTIDIANA SU CANALE 5:

DAL 9 DICEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ALLE ORE 16.10

“Amici” si fa in tre! Dal 9 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10, su Canale 5 arriva la striscia del talent show ideato da Maria De Filippi.

Il nuovo appuntamento, in onda sulla rete diretta da Giancarlo Scheri da mercoledì, va ad aggiungersi allo speciale del sabato delle ore 14.10 e al daytime quotidiano di Italia 1 delle ore 19.00.

Il 20° anno accademico del programma targato Fascino PGT, giorno dopo giorno, appuntamento dopo appuntamento, racconta l’abnegazione, il sacrificio e anche i passi falsi dei talentuosi alunni della scuola televisiva per antonomasia.

Giornate fatte di prove, lezioni, verifiche, confidenze, emozioni, speranze e insicurezze. Con frequenti e importanti confronti con i professori: un super team composto da Arisa, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

È grazie a questi insegnamenti, all’opportunità offerta dallo storico programma dell’ammiraglia Mediaset, che questi ragazzi forse potranno arrivare al serale e, un giorno, dichiararsi fieramente artisti a tutto tondo.