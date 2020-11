RICCARDO COCCIANTE

“CONCERTO PER MARGHERITA”

DAL 17 NOVEMBRE IN EDICOLA LA NUOVA EDIZIONE DELL’ALBUM

QUARTA USCITA DELLA COLLANA I GRANDI ALBUM ITALIANI 1970 – 2000

A partire dal 17 novembre arriva in edicola “Concerto per Margherita” di Riccardo Cocciante, quarta uscita dei Grandi Album Italiani, la collana curata da Paolo Maiorino, responsabile del catalogo Sony Music e composta da trenta capolavori del nostro panorama musicale in cd da collezione.

Viene così riproposto, nell’ultima versione rimasterizzata e ulteriormente arricchito da un apposito fascicolo di contenuti inediti, l’album che rappresenta il punto di svolta nella carriera di Cocciante, merito di una tracklist assolutamente da non perdere. Da “Nonostante tutto” (Parte I e II) a “Sul Bordo del Fiume”, da “Inverno” a “Primavera”, “Violenza”, “Ancora”, “Quando si vuole bene”, “Quando me ne andrò da qui”, fino all’indimenticabile “Margherita”.

Nell’estate del 1976, con la partecipazione al Festivalbar, quest’ultimo brano entrerà infatti nelle case e nella testa degli italiani, per raggiungere la vetta delle classifiche nel mese di settembre e rimanere, con forza nel tempo, parte integrante del nostro immaginario musicale.

LA COLLANA

Ogni uscita, a cadenza settimanale, è composta da edizioni curate in ogni minimo dettaglio, accompagnate da un booklet con speciali approfondimenti incentrati sul singolo disco e sulla carriera di ogni artista, oltre a note di colore sui principali avvenimenti culturali in Italia e nel mondo che hanno caratterizzato l’anno di uscita di ogni album della collana. Tutte le sezioni sono documentate con foto e immagini d’archivio di difficile reperibilità.

La collana e i contenuti di ciascuna uscita sono ora una serie di podcast curati da Paolo Maiorino e dal DJ Speaker Carlo Nicoletti, prodotti da NoLogic Podcast e disponibili in streaming gratuitamente su Spotify, Apple Music, Google Podcasts e Spreaker.

«Mi piace definire il podcast la radio 2.0. Chi lo scopre ne diventa inevitabilmente dipendente» dichiara Carlo Nicoletti nel commentare l’iniziativa. «Con il progetto ‘I Grandi Album della musica italiana’ abbiamo dato una connotazione temporale ad alcuni tra i più bei dischi del nostro panorama musicale. Nel primo podcast di questa serie non solo parliamo dell’album omonimo di Lucio Dalla del 1979, ma lo contestualizziamo all’anno di uscita, il 1979 appunto. Cosa è successo in quell’anno a livello storico, politico (chi era al governo in Italia?), sportivo (chi vinse lo scudetto del campionato di calcio, quale record mondiale fu battuto in quell’anno?), cinematografico (quali film uscirono, chi vinse l’Oscar?) e chiaramente musicale: cosa succedeva a livello internazionale nella musica? Quali artisti o gruppi dominavano la scena musicale italiana?»

Dopo “Lucio Dalla”, “Una donna per amico”, “La voce del padrone” e “Concerto per Margherita”, arriveranno in edicola (in ordine di uscita): “Sotto il segno dei pesci” (Antonello Venditti); “Burattino senza fili” (Edoardo Bennato); “Mio fratello è figlio unico” (Rino Gaetano); “Laura” (Laura Pausini); “Via Paolo Fabbri 43” (Francesco Guccini); “Siamo solo noi” (Vasco Rossi); “Crêuza de mä” (Fabrizio De André); “Mina” (Mina); “Buon compleanno Elvis” (Luciano Ligabue); “Il giorno dopo” (Mia Martini); “Tutto il resto è noia” (Franco Califano); “Profumo” (Gianna Nannini); “Nero a metà” (Pino Daniele); “Pazza idea” (Patty Pravo); “Samarcanda” (Roberto Vecchioni); “Paris milonga” (Paolo Conte); “Dove c’è musica” (Eros Ramazzotti); “La vita è adesso” (Claudio Baglioni); “Alla fiera dell’est” (Angelo Branduardi); “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” (883); “Mangio troppa cioccolata” (Giorgia); “Zerolandia” (Renato Zero); “Mi fai stare bene” (Biagio Antonacci); “Parsifal” (Pooh); “T’innamorerai” (Marco Masini); “Carboni” (Luca Carboni).