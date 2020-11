Marco Ligabue, “Tra via Emilia e Blue Jeans”

Dal 30 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Tra via Emilia e blue jeans”, il nuovo album con i più grandi successi di Marco Ligabue. Il brano che dà il titolo all’album sarà disponibile in rotazione radiofonica dal 6 novembre.

Marco Ligabue, per festeggiare i 50 anni compiuti in questo strano 2020, pubblica la sua prima raccolta discografica dal titolo “Tra via Emilia e blue jeans”. Un album con le sue canzoni più amate che raccontano trent’anni di musica, prima da chitarrista e poi da cantautore. L’album sarà disponibile nei formati cd e vinile che includono sorprese e bonus tracks.

La titletrack del nuovo album sarà in radio dal 6 novembre. Un brano inedito, di stampo profondamente autobiografico, scelto appositamente per lanciare il disco.

Il videoclip ufficiale di “Tra via Emilia e Blue Jeans”, girato in Val di Fassa, viene presentato in anteprima durante la conferenza stampa online del 3 novembre.

«I miei primi cinquant’anni sono stati pazzeschi: zeppi d’amore, di canzoni e di palchi rock’n’roll – racconta lo stesso Marco Ligabue – Da quando scrivevo canzoni e facevo il chitarrista, anche per paura di mettermi davanti a un microfono, fino a quando ho trovato il coraggio di cantare, e sono rinato artisticamente, è stato un incredibile viaggio nella musica. Tale viaggio meritava di essere messo nero su bianco. In questo album trovate le mie canzoni più amate e tante sorprese, parola di uno cresciuto “tra via Emilia e blue jeans”.»

Malgrado le misure restrittive causate dal COVID, Marco Ligabue non si è perso d’animo ed ha organizzato (in collaborazione con la casa discografica Artist First) degli instore online inusuali direttamente da casa per condividere chiacchiere e musica online con i fan che hanno acquistato l’album.

Di seguito la track list di “Tra via Emilia e Blue Jeans”: “Altalena”, “Vado a caso”, “Quante vite hai”, “Ti porterò lontano”, “Ogni piccola pazzia”, “Sei quella per me”, “La differenza”, “La vita perfetta”, “Dentro”, “Non è mai tardi”, “Tra via Emilia e blue jeans”.

Di seguito le tracce ghost di “Tra via Emilia e Blue Jeans”: “Margarita”, “Dimmi”, “Rocker Emiliano”, “Cuore onesto”, “Fare il nostro tempo (Live)”, “Audiolibro (preview)”.

